رافينيا يتوج بجائزة أفضل لاعب في الليغا لموسم 2024-2025

خبرني - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري بالتعاون مع EA اليوم الجمعة، اختيار النجم البرازيلي رافائيل دياس بيلولي "رافينيا"، مهاجم نادي برشلونة، كأفضل لاعب في "الليغا" لموسم 2024-2025.

ويأتي هذا التكريم بعد موسم استثنائي قدمه البارسا، حيث تمكن من التتويج بلقب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، مقدماً عرضاً كروياً هجومياً مميزاً، حيث قد لعب رافينيا دوراً محورياً في هذا النجاح، مساهماً بشكل كبير في الأداء القوي للفريق تحت قيادة المدرب هانزي فليك.

وقد تميز النجم البرازيلي بأدائه الهجومي الفعال، حيث سجل 18 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال الموسم، وكان عنصراً أساسياً في جميع المباريات الحاسمة التي قادت برشلونة نحو اللقب، كما حصل رافينيا على جائزة أفضل لاعب في الشهر خلال أغسطس (آب) الماضي، وكان مرشحاً للجائزة ذاتها في يناير (كانون الثاني).

وتفوق رافينيا في التصويت النهائي على مجموعة من أبرز نجوم الدوري، بمن فيهم زملائه في الفريق لامين يامال، بيدري، وروبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، إيسكو (ريال بيتيس)، وأويان سانسيت (أتلتيك بلباو)، والذين سبق لهم الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر خلال هذا الموسم.