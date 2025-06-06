روسيا تخفض الفائدة لأول مرة منذ 2022 لتصل إلى 20 بالمئة

روسيا تخفض الفائدة لأول مرة منذ 2022 لتصل إلى 20 بالمئة
خبرني - أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن تخفيض معدلات الفائدة إلى 20%، في أول خفض منذ أيلول عام 2022، وسط مؤشرات على تراجع ضغوط تضخم الأسعار والخدمات في السوق الروسية.
وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "قرر البنك تخفيض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بعد أن ظلت مستقرة عند 21% منذ تشرين الأول الماضي، هذا القرار يأتي في ظل تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد المحلي، رغم استمرار الضغوط الكبيرة الناتجة عن العقوبات الغربية، والتي أثرت على التمويل والتجارة الخارجية".
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