عدد المليونيرات في العالم يسجل قفزة تاريخية بفضل النمو الأميركي

خبرني - ارتفع إجمالي الثروات حول العالم بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث وصل عدد المليونيرات حول العالم إلى رقم قياسي بلغ 23.4 مليون شخص.



يُظهر التقرير السنوي للثروة العالمية الذي تصدره شركة "كابجيميني"، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار قد نما بنسبة 2.6% في عام 2024، مدفوعاً بشكل كبير بمكاسب في المحافظ الاستثمارية الأميركية.



أضافت الولايات المتحدة وحدها 562 ألف مليونير، بزيادة قدرها 7.6% مقارنة بالعام السابق، حيث أدى الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي وخفض أسعار الفائدة إلى تحقيق مكاسب هائلة في سوق الأسهم الأميركية.



كانت المكاسب الأكبر بين الأفراد ذوي الثروة الفائقة، ممن يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار لا تقل عن 30 مليون دولار، حيث ارتفعت ثرواتهم في الولايات المتحدة بنحو 12%.

عدد المليونيرات يتراجع في الشرق الأوسط

في مناطق أخرى، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 2.7% في عدد المليونيرات، بفضل قوة أسواق الأسهم وتخفيف السياسات النقدية، في حين تراجع عددهم في الشرق الأوسط بنسبة 2.1% بسبب انخفاض أسعار النفط.

في أوروبا، أسهمت تقلبات الأسواق وضعف النمو الاقتصادي في تركّز الثروة عند شريحة الأثرياء للغاية، إذ ارتفع عدد من يمتلكون 30 مليون دولار أو أكثر بنسبة 3.5%، بينما تراجع إجمالي عدد المليونيرات بنسبة 2.1%.

ثبات السيولة وتخصيص 15% للأصول البديلة

ذكر تقرير "كابجيميني" أن حيازات السيولة النقدية في محافظ أصحاب الثروات المرتفعة بقيت مستقرة، وكذلك نسبة التخصيص البالغة 15% للأصول البديلة، مثل الاستثمارات في الشركات غير المدرجة والعملات المشفّرة.

قالت كريس بيترلي، رئيسة إدارة الثروات العالمية في "سيتي غروب" إن "زيادة حجم الاستثمارات في الأصول البديلة قد يشكّل عاملاً رئيسياً في اقتناص آفاق النمو مستقبلاً، لا سيما بالنسبة لأصحاب الثروات المرتفعة الذين يسعون لتفادي التباطؤ في أسواقهم المحلية".



وأضافت: "العديد من المستثمرين، في الوقت الحالي، عند النظر إلى توزيع أصولهم، نسب أصولهم في الاستثمارات البديلة أقل بكثير من المستوى المستهدف أو المطلوب". وأضافت أن الأصول البديلة تقدم "فرصاً فريدة غير متاحة في الأسواق العامة، وترغب في تضمينها ضمن محفظتك الاستثمارية".



شملت دراسة "كابجيميني"، التي أُجريت في يناير 2025، آراء عشرات من مديري الثروات وأكثر من 6000 شخص من أصحاب الثروات العالية في 71 دولة.