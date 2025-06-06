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مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الاثنين في لندن

مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الاثنين في لندن

2025-06-06 03:08:32

خبرني - أعلن دونالد ترمب، الجمعة، أن مباحثات تجارية جديدة ستعقد الاثنين في لندن بين الولايات المتحدة والصين، في محاولة للتوصل إلى "اتفاق" بين العملاقين الاقتصاديين في شأن التعرفات الجمركية.

وأوضح الرئيس الأميركي عبر منصته تروث سوشال أن الوفد الأميركي سيضم وزير المال سكوت بيسنت ووزير التجارة هاورد لوتنيك وممثل التجارة جايمسيون غرير، مضيفا "ينبغي أن يتم هذا الاجتماع على نحو جيد جدا".

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