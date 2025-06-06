الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع
عمان 6 حزيران (بترا)- تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأسبوع، مع استمرار التركيز على التوترات التجارية والاقتصاد الأميركي، والمؤشرات تحقق مكاسب طفيفة.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الجمعة بشكل طفيف، مرتفعاً بنحو 0.02 بالمئة، بعد ثلاث جلسات إيجابية، مسجلاً المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي إذا استمر غياب العوامل المؤثرة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وتصدر مؤشر فوتسي 100 البريطاني المؤشر بارتفاع نسبته 0.23 بالمئة، مع تقدم أسهم النفط والغاز وسط ارتفاع أسعار الخام. بينما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 24.294.89 نقطة، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.19 بالمئة إلى 7.804.87 نقطة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
06/06/2025 19:43:12
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