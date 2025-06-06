الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 حزيران (بترا)- تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأسبوع، مع استمرار التركيز على التوترات التجارية والاقتصاد الأميركي، والمؤشرات تحقق مكاسب طفيفة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الجمعة بشكل طفيف، مرتفعاً بنحو 0.02 بالمئة، بعد ثلاث جلسات إيجابية، مسجلاً المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي إذا استمر غياب العوامل المؤثرة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .

وتصدر مؤشر فوتسي 100 البريطاني المؤشر بارتفاع نسبته 0.23 بالمئة، مع تقدم أسهم النفط والغاز وسط ارتفاع أسعار الخام. بينما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 24.294.89 نقطة، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.19 بالمئة إلى 7.804.87 نقطة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

06/06/2025 19:43:12