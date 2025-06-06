روسيا: تعليق مؤقت لعمل مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في موسكو لأسباب أمنية

روسيا: تعليق مؤقت لعمل مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في موسكو لأسباب أمنية
موسكو 6 حزيران (بترا)- أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في العاصمة موسكو للمرة الثانية اليوم، لأسباب أمنية جراء هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة.
وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في بيان صحفي: "مجددا فرضنا قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في مقاطعة موسكو، السلطات العسكرية في العاصمة أحبطت هجوم على مقاطعة موسكو عبر طائرات مسيرة".
--(بترا)
س ح/أس
06/06/2025 21:30:49
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