روسيا: تعليق مؤقت لعمل مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في موسكو لأسباب أمنية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 6 حزيران (بترا)- أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في العاصمة موسكو للمرة الثانية اليوم، لأسباب أمنية جراء هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في بيان صحفي: "مجددا فرضنا قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في مقاطعة موسكو، السلطات العسكرية في العاصمة أحبطت هجوم على مقاطعة موسكو عبر طائرات مسيرة".

--(بترا)

س ح/أس

06/06/2025 21:30:49