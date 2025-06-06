  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بلدية الطيبة تدعو المواطنين لإلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك

بلدية الطيبة تدعو المواطنين لإلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك

2025-06-06 03:07:54
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 6 حزيران (بترا)- دعت بلدية لواء الطيبة غربي محافظة إربد، المواطنين إلى عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لذلك، وبطرق غير صحيحة مثل الشوارع أو قرب الحاويات والأودية.
وقالت البلدية في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم تتبع ومراقبة المخالفين، من خلال فرق البلدية في الميدان، وكذلك من خلال التعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم تحرير مخالفات للأشخاص المخالفين للتعليمات.
وأشارت البلدية، إلى" وقوع ممارسات سلبية من قبل البعض، حيث يقومون بإلقاء مخلفات الأضاحي في الشارع أو قرب حاويات القمامة، ما يشكل مكاره صحية".
ولفتت إلى أنها خصصت أرقام هواتف للتواصل بشأن رفع مخلفات الأضاحي، إضافة إلى توفير منصة إلكترونية، لطلب خدمة رفع مخلفات الأضاحي، وهي من أوائل البلديات التي توفر مثل هذه الخدمة، داعية إلى التعاون مع البلدية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
--(بترا)
أ غ /أس
06/06/2025 21:31:24

MENAFN06062025000117011021ID1109646470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث