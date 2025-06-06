بلدية الطيبة تدعو المواطنين لإلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك

بلدية الطيبة تدعو المواطنين لإلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك
إربد 6 حزيران (بترا)- دعت بلدية لواء الطيبة غربي محافظة إربد، المواطنين إلى عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لذلك، وبطرق غير صحيحة مثل الشوارع أو قرب الحاويات والأودية.
وقالت البلدية في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم تتبع ومراقبة المخالفين، من خلال فرق البلدية في الميدان، وكذلك من خلال التعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم تحرير مخالفات للأشخاص المخالفين للتعليمات.
وأشارت البلدية، إلى" وقوع ممارسات سلبية من قبل البعض، حيث يقومون بإلقاء مخلفات الأضاحي في الشارع أو قرب حاويات القمامة، ما يشكل مكاره صحية".
ولفتت إلى أنها خصصت أرقام هواتف للتواصل بشأن رفع مخلفات الأضاحي، إضافة إلى توفير منصة إلكترونية، لطلب خدمة رفع مخلفات الأضاحي، وهي من أوائل البلديات التي توفر مثل هذه الخدمة، داعية إلى التعاون مع البلدية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
--(بترا)
أ غ /أس
06/06/2025 21:31:24
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