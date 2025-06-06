بلدية الطيبة تدعو المواطنين لإلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 6 حزيران (بترا)- دعت بلدية لواء الطيبة غربي محافظة إربد، المواطنين إلى عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لذلك، وبطرق غير صحيحة مثل الشوارع أو قرب الحاويات والأودية.

وقالت البلدية في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم تتبع ومراقبة المخالفين، من خلال فرق البلدية في الميدان، وكذلك من خلال التعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم تحرير مخالفات للأشخاص المخالفين للتعليمات.

وأشارت البلدية، إلى" وقوع ممارسات سلبية من قبل البعض، حيث يقومون بإلقاء مخلفات الأضاحي في الشارع أو قرب حاويات القمامة، ما يشكل مكاره صحية".

ولفتت إلى أنها خصصت أرقام هواتف للتواصل بشأن رفع مخلفات الأضاحي، إضافة إلى توفير منصة إلكترونية، لطلب خدمة رفع مخلفات الأضاحي، وهي من أوائل البلديات التي توفر مثل هذه الخدمة، داعية إلى التعاون مع البلدية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

--(بترا)

أ غ /أس

06/06/2025 21:31:24