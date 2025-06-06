الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 حزيران (بترا)- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة.
عمان 6 حزيران (بترا)- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة.
--(بترا)
أس
06/06/2025 21:35:54
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الإمارات تشارك في بطولة العالم للريشة الطائرة
الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
مراكز الإصلاح تفتح أبوابها لزيارات النزلاء خلال عيد الأضحى
أكيد: 94 إشاعة في أيار
الأهلي المصري يعلن ضم زيزو من الزمالك في صفقة انتقال حر