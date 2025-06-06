مراكز الإصلاح تفتح أبوابها لزيارات النزلاء خلال عيد الأضحى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 حزيران (بترا)- فتحت مديرية الأمن العام أبواب الزيارة في مراكز الإصلاح والتأهيل أمام ذوي النزلاء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن جهودها الإنسانية الرامية إلى تعزيز قيم التماسك والتكافل الاجتماعي، وتمكين النزلاء من التواصل مع أسرهم في هذه المناسبة المباركة.

وقالت المديرية، إن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد توسعاً في الزيارات الاعتيادية والخاصة خلال أيام العيد، انسجاماً مع النهج الإصلاحي الذي تتبناه، والهادف إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الإيجابية لدى النزلاء.

وأشارت إلى أنها وفرت التسهيلات كافة لضمان سير الزيارات بسلاسة، بما في ذلك زيادة عدد الزيارات الخاصة، وتوفير الاتصالات الهاتفية لجميع النزلاء الذين تعذر على ذويهم زيارتهم، تأكيداً على حرصها في دعم الجانب الإنساني والاجتماعي داخل مراكز الإصلاح.

--(بترا)

ل م/أس

06/06/2025 19:45:52