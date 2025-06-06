روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

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روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تعتبر مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة أمرًا مهمًا في ظل الظروف الدولية الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بـ الأزمة الأوكرانية.
وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"إن موسكو ممتنّة للجهود التي تبذلها واشنطن من أجل دفع عجلة التسوية في أوكرانيا، والكرملين يُولي أهمية لأي مبادرة دولية من شأنها التمهيد لحوار شامل ومستدام، وإقامة سلام دائم مع أوكرانيا".
بترا
وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"إن موسكو ممتنّة للجهود التي تبذلها واشنطن من أجل دفع عجلة التسوية في أوكرانيا، والكرملين يُولي أهمية لأي مبادرة دولية من شأنها التمهيد لحوار شامل ومستدام، وإقامة سلام دائم مع أوكرانيا".
بترا
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