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روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

2025-06-06 10:07:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تعتبر مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة أمرًا مهمًا في ظل الظروف الدولية الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بـ الأزمة الأوكرانية.
وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"إن موسكو ممتنّة للجهود التي تبذلها واشنطن من أجل دفع عجلة التسوية في أوكرانيا، والكرملين يُولي أهمية لأي مبادرة دولية من شأنها التمهيد لحوار شامل ومستدام، وإقامة سلام دائم مع أوكرانيا".
بترا


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