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الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار

الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار

2025-06-06 10:07:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في أيار، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
وسجّل مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريًا التغيرات في أسعار سلة من السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، 127.7 نقطة في أيار، منخفضًا 0.8% عن نيسان.
وكانت قراءة شهر أيار أعلى بنسبة 6% على أساس سنوي، لكنها أقل بنسبة 20% من الذروة التي سجلتها في آذار 2022، في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، الذي أشعل حربًا مدمرة بين اثنين من كبار منتجي الحبوب في العالم.
وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الحبوب انخفض بنسبة 1.8% على أساس شهري، مدفوعًا بانخفاض حاد في أسعار الذرة العالمية.
وقد أثّر الحصاد القوي والإمدادات الوفيرة في الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب توقعات بمحصول قياسي في الولايات المتحدة، على الأسعار.
كما انخفضت أسعار القمح بسبب تحسّن ظروف المحاصيل في نصف الكرة الشمالي.
في المقابل، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.4%، مدعومة بالطلب القوي على الأصناف العطرية وتقلب أسعار العملات.
وتراجعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.7% مقارنة بشهر نيسان، مع انخفاض جميع أنواع الزيوت الرئيسية.
وخسر مؤشر الفاو لأسعار السكر 2.6%، مما يعكس المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، وضعف الطلب من صناعات الأغذية والمشروبات، وتوقعات انتعاش الإنتاج في الموسم المقبل.
وفي تقرير منفصل عن الحبوب، توقعت الفاو إنتاجًا عالميًا قياسيًا من الحبوب يبلغ 2.911 مليار طن في عام 2025، ارتفاعًا من 2.848 مليار طن في تقديراتها السابقة، وبزيادة 2.1% عن عام 2024.

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