رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ بتأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كأس العالم

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رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ بتأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كأس العالم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنّأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأكد أن بلوغ منتخب النشامى الحدث العالمي الكبير للمرة الأولى في تاريخه يُعبّر عن المكانة المتميزة التي تحتلها كرة القدم الأردنية على ساحة الكرة الآسيوية.
وتوجّه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالتهنئة إلى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُتوّج جهود الاتحاد الأردني في تهيئة الأرضية الصلبة التي مهدت الطريق لتحقيق هذا التأهل التاريخي.
وبيّن أن التأهل يجسّد عطاء وإخلاص لاعبي المنتخب وأفراد الجهازين الفني والإداري على امتداد منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي ثقته بقدرة المنتخب الأردني على تمثيل القارة الآسيوية بصورة مشرّفة في نهائيات كأس العالم المقبلة برفقة بقية المنتخبات الآسيوية المتأهلة، مشددًا على أهمية الاستعداد الأمثل للمشاركة العالمية المرتقبة، بما يكفل تحقيق ظهور متميز يليق بسمعة كرة القدم الأردنية ويُعزز مكتسباتها على الساحتين القارية والدولية.
وأكد أن بلوغ منتخب النشامى الحدث العالمي الكبير للمرة الأولى في تاريخه يُعبّر عن المكانة المتميزة التي تحتلها كرة القدم الأردنية على ساحة الكرة الآسيوية.
وتوجّه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالتهنئة إلى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُتوّج جهود الاتحاد الأردني في تهيئة الأرضية الصلبة التي مهدت الطريق لتحقيق هذا التأهل التاريخي.
وبيّن أن التأهل يجسّد عطاء وإخلاص لاعبي المنتخب وأفراد الجهازين الفني والإداري على امتداد منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي ثقته بقدرة المنتخب الأردني على تمثيل القارة الآسيوية بصورة مشرّفة في نهائيات كأس العالم المقبلة برفقة بقية المنتخبات الآسيوية المتأهلة، مشددًا على أهمية الاستعداد الأمثل للمشاركة العالمية المرتقبة، بما يكفل تحقيق ظهور متميز يليق بسمعة كرة القدم الأردنية ويُعزز مكتسباتها على الساحتين القارية والدولية.
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