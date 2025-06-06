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رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ بتأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كأس العالم

رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ بتأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كأس العالم

2025-06-06 10:07:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنّأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأكد أن بلوغ منتخب النشامى الحدث العالمي الكبير للمرة الأولى في تاريخه يُعبّر عن المكانة المتميزة التي تحتلها كرة القدم الأردنية على ساحة الكرة الآسيوية.
وتوجّه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالتهنئة إلى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُتوّج جهود الاتحاد الأردني في تهيئة الأرضية الصلبة التي مهدت الطريق لتحقيق هذا التأهل التاريخي.
وبيّن أن التأهل يجسّد عطاء وإخلاص لاعبي المنتخب وأفراد الجهازين الفني والإداري على امتداد منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي ثقته بقدرة المنتخب الأردني على تمثيل القارة الآسيوية بصورة مشرّفة في نهائيات كأس العالم المقبلة برفقة بقية المنتخبات الآسيوية المتأهلة، مشددًا على أهمية الاستعداد الأمثل للمشاركة العالمية المرتقبة، بما يكفل تحقيق ظهور متميز يليق بسمعة كرة القدم الأردنية ويُعزز مكتسباتها على الساحتين القارية والدولية.

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