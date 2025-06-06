وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الفرنسي في برنامج تلفزيوني على قناة "آر تي إل".
وذكر بارو أن فرنسا والسعودية ستقدمان تعهدات لإزالة العقبات أمام الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن فلسطين المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 حزيران/ يونيو الجاري.
ولفت وزير الخارجية الذي تتولى بلاده الرئاسة المشتركة للمؤتمر مع السعودية أن هذا الاعتراف بدولة فلسطين "لن يكون رمزياً".
وأوضح أن فرنسا وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، يقع على عاتقها "مسؤولية خاصة" بقضية الاعتراف بدولة فلسطين.
وتابع: "إذا اعترفنا بدولة فلسطين، فسيكون ذلك من أجل تغيير بعض الأمور وجعل وجود الدولة الفلسطينية أكثر مصداقية".
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