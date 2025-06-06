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وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين

وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين

2025-06-06 10:07:13
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس /PNN/ قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إن بلاده عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الفرنسي في برنامج تلفزيوني على قناة "آر تي إل".

وذكر بارو أن فرنسا والسعودية ستقدمان تعهدات لإزالة العقبات أمام الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن فلسطين المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 حزيران/ يونيو الجاري.

ولفت وزير الخارجية الذي تتولى بلاده الرئاسة المشتركة للمؤتمر مع السعودية أن هذا الاعتراف بدولة فلسطين "لن يكون رمزياً".

وأوضح أن فرنسا وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، يقع على عاتقها "مسؤولية خاصة" بقضية الاعتراف بدولة فلسطين.

وتابع: "إذا اعترفنا بدولة فلسطين، فسيكون ذلك من أجل تغيير بعض الأمور وجعل وجود الدولة الفلسطينية أكثر مصداقية".

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