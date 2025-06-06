رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يهنئ بتأهل منتخب النشامى إلى المونديال

خبرني - هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي "فيفا"، المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة تأهله الى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وأكد رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم أن بلوغ منتخب النشامى الحدث العالمي الكبير للمرة الأولى في تاريخه يعبر عن المكانة المتميزة التي تحتلها كرة القدم الاردنية على ساحة كرة القدم الآسيوية .



وتوجه الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة بالتهنئة الى سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الإتحاد الأردني لكرة القدم مشيرا إلى أن الانجاز يتوج جهود الإتحاد الأردني في تهيئة الأرضية الصلبة التي مهدت الطريق لتحقيق التأهل للحدث العالمي الكبير ، مبينا أن التأهل يجسد عطاء وإخلاص لاعبي المنتخب وأفراد الجهازين الفني والإداري على امتداد منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.



وأكد رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ثقته بقدرة المنتخب الاردني على تمثيل القارة الاسيوية بصورة مشرفة في نهائيات كأس العالم المقبلة برفقة بقية المنتخبات الاسيوية المتأهلة ،مؤكدا أهمية الاستعداد الأمثل للمشاركة العالمية المرتقبة بما يكفل تحقيق ظهور متميز يليق بسمعة كرة القدم الاردنية ويعزز مكتسباتها السابقة على الساحتين القارية والدولية.