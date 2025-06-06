ترمب عن ماسك: لست مهتماً بالحديث مع رجل فقط عقله

خبرني - على خلفية السجال الكبير الذي وقع بين أشهر رجلين بالعالم، نفى مصدر مطلع في البيت الأبيض، أي حديث عن اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب و الملياردير إيلون ماسك، اليوم الجمعة.

وشد المصدر على أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرجلين على خلفية الحرب الكلامية التي اشتعلت بينهما خلال الساعات الماضية.

"لست مهتماً"

فقد أفادت تقارير صحافية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهر وكأنه غير مبال بخصوص خلافه مع ماسك، كما لو لم يكن الحدث الأكثر اهتماما خلال الساعات الماضية.

إذ سألته شبكة ABC News في مكالمة هاتفية، صباح الجمعة، عن التقارير التي تفيد بأنه كان لديه مكالمة مجدولة مع ماسك في وقت لاحق من اليوم.

فأجاب سيد البيت الأبيض قائلاً: "هل تقصد الرجل الذي فقد عقله؟.. ليست مهتماً بالتحدث معه الآن".

وقال إن ماسك يريد التحدث معه، لكنه ليس مستعدا للرد.

أتى رد الرئيس الأميركي بينما راح الوسطاء يسعون إلى تهدئة الأمور، حيث ألمح مساعدو ترامب في البيت الأبيض إلى احتمال إجراء اتصال هاتفي بين الرجلين، اليوم الجمعة، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

وبينما قال ترامب خلال مكالمة هاتفية قصيرة عندما سئل عن هذا الانفصال العلني عن داعمه السابق: "لا بأس.. الأمور تسير على ما يرام، لم يسبق أن كان الوضع أفضل من ذلك"، جاء خبر نفي الاتصال.

اشتباكات لفظية حادة

أتى ذلك بعدما بلغ السجال ذروته، أمس، إثر تبادل الانتقادات اللاذعة بين الحليفين السابقين، إذ وصف ترامب ماسك بالمجنون.

بينما اتهمه مالك منصة "إكس" بالتورط في ملف فضيحة رجل الأعمال الأميركي المنتحر جيفري إبستين.

كما دعا ماسك حتى إلى عزل الرئيس وتعيين نائبه جيه دي فانس مكانه.

ليرد ترامب ملمحاً إلى تعليق العقود الحكومية مع شركات ماسك.

جاءت تلك الحرب الكلامية الشعواء بعدما ندد ماسك، الثلاثاء، بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب لإقراره في الكونغرس، ويصفه بأنه "كبير وجميل ورائع".

واعتبر مالك منصة "إكس" أن هذا المشروع "ضخم وشائن ورجس يثير الاشمئزاز".

وشغل السجال الحاد الذي تفجر على حين غرة ملايين الأميركيين والمتابعين حول العالم، وتصدر وسائل الإعلام الأميركية، وهب الأميركيون من كل حدب وصوب للدفاع عن طرف ضد آخر.

في حين تكبدت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية المملوكة لماسك، أمس الخميس، خسائر هائلة في بورصة وول ستريت.

فقرابة الساعة 19,05 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر سهم الشركة إلى 285,41 دولار، بخسارة قدرها 14,04 في المئة، ما أفقدها أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية.