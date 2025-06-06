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الشرع يزور درعا جنوب سورية لأول مرة

الشرع يزور درعا جنوب سورية لأول مرة

2025-06-06 10:05:39

خبرني - وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مدينة درعا في أول أيام عيد الأضحى، وسط استقبال رسمي وشعبي كبير ورحب الأهالي بالزيارة، كما حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين ووجهاء المحافظة.

 

وتأتي هذه الزيارة كأول زيارة رسمية للرئيس الشرع إلى درعا منذ توليه الرئاسة، وذلك بعد سقوط النظام السابق.

 


وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداولة أجواء الزيارة، خاصة حول الجامع العمري في منطقة درعا البلد.

 

وشهدت المنطقة إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك إغلاق عدة طرقات من قبل قوات وزارة الدفاع السورية، وذلك بعد الإعلان عن زيارة الرئيس للجامع.

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