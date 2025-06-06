8 طرق قد يلجأ إليها ماسك وترمب لإيذاء بعضهما

خبرني - أدى الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك، أمس الخميس، إلى تمزيق تحالف هش بين اثنين من أقوى رجال العالم. وقد تكون لخلافهما عواقب وخيمة إذا استمر أو حتى تصاعد.

وفي هذا الإطار، تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الطرق التي يمكن أن يلجأ إليها ماسك وترمب لإلحاق الأذى أحدهما بالآخر.

ما الذي يمكن أن يفعله ماسك؟

1- استخدام ملياراته ضد ترمب وحلفائه وأجندته

بعد إنفاق أكثر من 250 مليون دولار للمساعدة في انتخاب الرئيس الأميركي، قد يمتنع ماسك عن دفع آخر 100 مليون دولار من تعهده بدعم ترمب، كما يمكنه بسهولة تمويل حملات انتخابية ضد الجمهوريين.

ووصف ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه ترمب بأنه "شر مقيت"، مؤكداً أنه سيزيد من العجز الاتحادي. كما هاجم أمس قادة الكونغرس الجمهوريين على منصة "إكس".

2- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر إزعاج

بعد ظهر أمس، نشر ماسك استطلاع رأي على "إكس"، سأل فيه عما إذا كان قد حان الوقت "لإنشاء حزب سياسي جديد في أميركا يمثل فعلياً 80% من الطبقة الوسطى".

وقد صوت أكثر من 80% من المشاركين البالغ عددهم قرابة مليوني شخص بـ"نعم".

ثم شارك ماسك لاحقاً منشوراً يقترح "عزل ترمب" وتعيين نائبه جيه دي فانس رئيساً. وكتب: "نعم".

غير أن الصحيفة لفتت إلى أنه لم يكن واضحا تماماً ما إذا كان موافقاً على "العزل" أم على جزء آخر من المنشور.

3- جر ترمب إلى الجدل

بعد أشهر من علاقته الوثيقة بترمب، قد يسبب ماسك الآن مشاكل لترمب بادعائه امتلاكه معلومات سرية عن الرئيس الأميركي.

وأمس اتهم ماسك ترمب بالتورط في فضيحة رجل الأعمال الأميركي المنتحر، جيفري إبستين، من دون تقديم أدلة. وقال في منشور على "إكس": "آن الأوان للمفاجأة الكبرى، اسم دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب وراء عدم نشرها".

فيما سارع الديمقراطيون في مجلس النواب إلى استغلال المنشور الذي انتشر على نطاق واسع.

4- استخدام شركاته لإزعاج إدارة ترمب

قال ماسك أمس إن شركته "سبيس إكس" ستباشر "سحب" مركبة دراغون الفضائية من الخدمة، علماً أنها تعد ذات أهمية حيوية لنقل الرواد التابعين لناسا والإمدادات من محطة الفضاء الدولية وإليها.

ودفع هذا التهديد ستيف بانون، حليف ترمب وأحد أبرز منتقدي ماسك، إلى اقتراح أن "يصادر ترامب سبيس إكس عبر أمر تنفيذي".

والآن ما الذي يمكن أن يفعله ترمب؟

1- إلغاء العقود مع شركات ماسك

أشار الرئيس الأميركي على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أمس إلى أن إنهاء العقود الحكومية مع شركات ماسك المختلفة، بما في ذلك "سبيس إكس" و"تسلا"، سيكون "أسهل طريقة لتوفير المال في ميزانيتنا".

والعام الماضي، وُعدت شركات ماسك بمبلغ 3 مليارات دولار من خلال ما يقرب من 100 عقد مع 17 وكالة حكومية.

2- التحقيق في وضعه المتعلق بالهجرة وتعاطيه المخدرات

دعا ستيف بانون أمس إلى "إجراء تحقيق رسمي في وضع ماسك المتعلق بالهجرة، لأنني على اقتناع راسخ بأنه أجنبي غير شرعي، ويجب ترحيله من البلاد فوراً".

كما طالب بانون بإجراء تحقيق في تعاطي ماسك المخدرات، وجهوده للحصول على معلومات سرية حول الخطط العسكرية المتعلقة بالصين.

وماسك مواطن أميركي وُلد في جنوب أفريقيا.

3- إلغاء تصريحه الأمني

يمكن أن يلغي ترمب تصريح ماسك الأمني بالكامل، والذي يمتلكه الملياردير كجزء من العقود الحكومية المتعلقة بعمل "سبيس إكس" مع ناسا.

ما سيجعل من الصعب جداً على ماسك مواصلة العمل مع الحكومة.

4 استخدام سلطة الرئاسة ضده

يتمتع ترمب بصلاحيات هائلة تحت تصرفه، مع القدرة على توقيع أوامر تنفيذية لمعاقبة الخصوم السياسيين وتوجيه وكالات مثل وزارة العدل لبدء التحقيقات.

ويمكن للرئيس أن يستخدم هذه الصلاحيات ضد ماسك.