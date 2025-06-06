جولات تفقدية على حظائر الأضاحي في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 6 حزيران (بترا)- علي فريحات- نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في عجلون اليوم، جولات ميدانية تفقدية على مواقع بيع الأضاحي للتأكد من التزام أصحاب الحظائر بالاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.

وشارك في الجولة مندوب الإدارة الملكية لحماية البيئة لمحافظة عجلون الملازم أول قتيبة عدنان، ومندوب محافظة عجلون معتز القضاة ومدير مديرية حماية البيئة لمحافظة عجلون المهندس إياس المومني.

وأشار مندوب محافظة عجلون معتز القضاة إلى أن هذه الحملات الرقابية ستتواصل خلال أيام العيد لضبط أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على البيئة أو الصحة العامة.

وبين أن الهدف من الجولات متابعة مدى تطبيق التعليمات البيئية والصحية في مواقع بيع الأضاحي حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن اللجنة اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من المخالفين حررت خلالها مخالفات استنادًا إلى القانون الإطاري لإدارة النفايات.

يذكر أن مديرية حماية البيئة في عجلون تتابع بشكل مستمر من خلال كوادرها، واقع الحظائر وممارسات أصحابها ضمن خطة متكاملة لتطبيق الأنظمة والتعليمات الناظمة لبيع الأضاحي.

--(بترا)

ع.ف/م د/أس

06/06/2025 16:17:35