جولات تفقدية على حظائر الأضاحي في عجلون

جولات تفقدية على حظائر الأضاحي في عجلون
عجلون 6 حزيران (بترا)- علي فريحات- نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في عجلون اليوم، جولات ميدانية تفقدية على مواقع بيع الأضاحي للتأكد من التزام أصحاب الحظائر بالاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.
وشارك في الجولة مندوب الإدارة الملكية لحماية البيئة لمحافظة عجلون الملازم أول قتيبة عدنان، ومندوب محافظة عجلون معتز القضاة ومدير مديرية حماية البيئة لمحافظة عجلون المهندس إياس المومني.
وأشار مندوب محافظة عجلون معتز القضاة إلى أن هذه الحملات الرقابية ستتواصل خلال أيام العيد لضبط أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على البيئة أو الصحة العامة.
وبين أن الهدف من الجولات متابعة مدى تطبيق التعليمات البيئية والصحية في مواقع بيع الأضاحي حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن اللجنة اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من المخالفين حررت خلالها مخالفات استنادًا إلى القانون الإطاري لإدارة النفايات.
يذكر أن مديرية حماية البيئة في عجلون تتابع بشكل مستمر من خلال كوادرها، واقع الحظائر وممارسات أصحابها ضمن خطة متكاملة لتطبيق الأنظمة والتعليمات الناظمة لبيع الأضاحي.
--(بترا)
ع.ف/م د/أس
06/06/2025 16:17:35
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