يفتح المركز الطبي الأفريقي للتميز أبوابه للجمهور في إطار سعيه لتحويل الرعاية الصحية في إفريقيا

تم افتتاح المركز الطبي الأفريقي للتميز (المركز) رسميا اليوم، مما يمثل علامة فارقة تاريخية في رحلة إفريقيا نحو تحقيق سيادة الرعاية الصحية. رعى حفل الافتتاح الرسمي للمرفق الطبي العالي الذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار أمريكي ، والذي طوره البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالشراكة مع مستشفى كينغز كوليدج لندن، فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو كضيف شرف، ممثلا بسعادة السيناتور كاشيم شيتيما، نائب رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين والقطاعين الخاص بمن فيهم وزير الصحة، ووزير المالية ومعالي وزير الخارجية، وإدارة الجمارك النيجيرية، وإدارة الهجرة النيجيرية، وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة وبنك الصناعة، بين آخرين.

تم تصميم المركز الأفريقي الطبي للتميز في أبوجا، لتلبية أعلى المعايير العالمية، حيث يقدم خدمات عالمية المستوى في مجال الأورام وأمراض الدم وأمراض القلب والخدمات الطبية العامة. ويمثل المرفق، الذي يعد أكثر من مجرد مستشفى، تصميم أفريقيا بشكل جريء على تقليل الاعتماد على النظم الصحية الأجنبية وعكس اتجاه ما يقدر بنحو 6-10 مليارات دولار أمريكي ينفقه الأفارقة سنويا في البحث عن العلاج في الخارج.

يأتي افتتاح المركز الأفريقي الطبي للتميز في أبوجا في وقت حرج ، حيث تسعى إفريقيا إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وتقليل الاعتماد على مقدمي الخدمات الخارجيين. كشفت جائحة كوفيد-19 عن نقاط الضعف المرتبطة بالاعتماد الخارجي، حيث يضع نقص الإمدادات العالمية ضغوطا هائلة على الدول الأفريقية. وبالمثل، عززت الاستجابات السابقة للأزمات الصحية مثل الإيبولا الحاجة الملحة إلى حلول محلية قادرة على الصمود. فبعد عقود من الاستقلال، لا يزال ملايين الأفارقة يعانون من أمراض مثل فقر الدم المنجلي والملاريا، وهي ظروف يمكن إدارتها بشكل أفضل من خلال البحوث والاستثمارات المحلية المستهدفة. ومع ذلك، غالبا ما تحظى هذه الأمراض باهتمام أو تمويل عالمي محدود، مما يترك فجوات علاجية مهمة. وفي هذا الصدد، يمثل المركز الأفريقي الطبي للتميز في أبوجا خطوة جريئة إلى الأمام، حيث يقدم رعاية عالمية المستوى إلى القارة، مع التركيز على الأولويات الصحية الأفريقية، ووضع الأساس لمستقبل أكثر صحة واعتمادا على الذات. في إطار شراكة استراتيجية مع بنك الصناعة ومؤسسة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، يُجسد المركز الأفريقي الطبي للتميز مثالًا حيًا لما يمكن تحقيقه عندما تتحد المؤسسات الأفريقية لتحقيق هدف مشترك.

اليوم، لا ندشن مبنى فحسب، بل نُصدر بيانًا جماعيًا جريئًا: لن نقبل بعد الآن بالضعف الطبي كقدر. يقف المركز الطبي الأفريقي للتميز دليلاً على أن أفريقيا مستعدة لمنافسة أفضل مقدمي الرعاية الصحية العالمية. أُشيد ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي ورئيسه صاحب الرؤية الثاقبة، البروفيسور بنديكت أوراما، وأُشيد بالشراكة مع مستشفى كينجز كوليدج لتحويل هذا الحلم الجريء إلى حقيقة. هذا ما يحدث عندما تواجه المؤسسات الأفريقية التحديات الأفريقية بحلول أفريقية.

على مدار العامين الماضيين، اتخذنا خطوات مدروسة لتعزيز قطاع الصحة في نيجيريا، بدءًا من تطوير سلسلة قيمة الرعاية الصحية من خلال المبادرة الرئاسية، مرورًا بتوسيع إنتاج الأدوية وتطوير الأنظمة التنظيمية، وتوفير خدمات التشخيص، بالإضافة إلى تأمين أكثر من 2.2 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الجديدة عبر مبادرة تجديد قطاع الصحة في البلاد. ومع ذلك، فإن الحفاظ على التميز هو أولوية، ولهذا نحن نستثمر في البنى التحتية للطاقة والنقل والاتصال، لتمكين المؤسسات الصحية من الازدهار. ومع وجود أكبر مختبر للخلايا الجذعية في غرب أفريقيا، وخطط لإنشاء كلية طب، فإن هذا المركز ليس مجرد مستشفى، بل هو منصة لعلاج المرضى وتدريب الأجيال القادمة من الأطباء والكوادر الصحية. – فخامة السيد بولا أحمد تينوبو، الحاصل على وسام الجمهورية النيجيرية للعلاقات الخارجية، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ممثلاً بمعالي السيناتور كاشيم شيتيما، نائب رئيس الجمهورية.

وتعليقا على هذا الإنجاز العظيم، شكر البروفيسور بنديكت أوراما ، الرئيس ورئيس ورئيس مجلس إدارة كل من أفريكسيم و المركز الأفريقي الطبي للتميز، الحكومة الفيدرالية لنيجيريا على توفير الأرض التي بُني عليها المركز الأفريقي الطبي للتميز، مضيفا: في عام 2013، مررتُ بلحظة حرجة عندما أُصبتُ بمرض خطير، ونُقلتُ إلى مستشفى كينجز كوليدج في لندن، حيثُ خضتُ معركةً ضاريةً لإنقاذ حياتي. وجودي هنا اليوم دليلٌ على قوة البحث الطبي المتطور، والمعرفة السريرية، ومنظومة رعاية صحية قوية. إن الحدث الذي نُحيي ذكراه اليوم دليلٌ على أن إنقاذ الأرواح خيرٌ للمجتمع من دفن موتاه، وأن الإنسان الحيّ قادرٌ على المساهمة في التنمية والتحول الاجتماعي. قادتني هذه التجربة إلى استنتاج أن إحدى أهمّ المساهمات التي يُمكنني تقديمها لأفريقيا هي مساعدة أفريكسيم بنك على تنفيذ استراتيجيته الصحية والطبية بكلّ الطرق الممكنة. رؤيتنا للمركز الطبي الأفريقي المتميز لا تقتصر على تقديم رعاية صحية من الطراز الأول فحسب، بل أن يكون حافزًا لتطوير قطاع الصحة الأفريقي، مُعلنًا للعالم أن أفريقيا أخيرًا تُمسك بزمام مصيرها في مجال سيادة الرعاية الصحية والمعايير العالمية.

وأعلن الرئيس أوراما أيضًا عن إطلاق مؤسسة العلوم الحياتية الأفريقية، التي ستُعد أداة فعالة لجذب رأس المال المغامر اللازم لتعزيز جهود البحث والتطوير. ودعا الحكومات الأفريقية وغير الأفريقية، بالإضافة إلى البنوك والأفراد ذوي الثروات العالية والمؤسسات التجارية، إلى الانضمام إلى البنك والاستثمار في المستشفى من خلال هذه المنصة، لدعم وتطوير القطاع الصحي في القارة.

سلط بريان ديفر ، الرئيس التنفيذي لشركة المركز الأفريقي الطبي للتميز، الضوء على النهج الشامل للمنشأة: "اليوم ، نحن لا نفتح مستشفى فحسب - بل نطلق ثورة في الرعاية الصحية لأفريقيا. تمثل المركز الأفريقي الطبي للتميز نقلة نوعية في كيفية تقديم الرعاية الطبية المتخصصة في القارة. ويشمل نموذجنا المتكامل التشخيص المبكر والعلاج المتقدم وإدارة الأمراض على المدى الطويل، مما يخلق سلسلة متصلة من الرعاية التي تعمل على تحسين نتائج المرضى وتجاربهم الصحية".

وأضاف: "تمتد مهمتنا إلى ما هو أبعد من العلاج لتشمل التعليم الطبي على مستوى عالمي والأبحاث الرائدة والابتكار المستمر. من خلال الجمع بين الخبرة الدولية وتنمية المواهب المحلية ، ستعمل المركز الأفريقي الطبي للتميز على بناء قدرات رعاية صحية مستدامة تخدم الأجيال القادمة.

يشكل افتتاح المركز الأفريقي الطبي للتميز بداية عهد جديد لإفريقيا، حيث يحل فيها الاعتماد على الذات محل التبعية، وتصبح الرعاية الصحية عالية المستوى ليست مجرد امتياز لقلة، بل معيارًا مُتاحًا لكثيرين. ومن خلال ترسيخ تقديم خدمات صحية رائدة، وتنمية المواهب، وتعزيز الابتكار داخل القارة، لا يقتصر دور المركز على وقف تدفق المليارات إلى الخارج فحسب، بل يعيد أيضًا تعريف مكانة أفريقيا ضمن المنظومة الصحية العالمية، ويضعها على مسار أكثر استقلالية وفاعلية.

من خلال شراكاته السريرية مع مستشفى كينغز كوليدج لندن ومؤسسة كريستي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، سيصبح المركز الأفريقي الطبي للتميز منصة متقدمة لتطوير البحث العلمي والتعليم والتميز الطبي، من خلال تعزيز التبادل المستمر للمعرفة والخبرات. وفي مرحلته القادمة، يتوقع أن يتوسع المركز ليشمل مستشفى ثانٍ بسعة 350 سريرًا، بالإضافة إلى مدارس طبية وتمريض، ومؤسسة للعلوم الطبية، ومراكز أبحاث، ومرافق سكنية. معًا، سيساهم هذا النظام البيئي المتكامل في جعل نيجيريا مركزًا رائدًا للرعاية الصحية المتخصصة، والتدريب الطبي، والبحوث السريرية على مستوى القارة الأفريقية.

قال البروفيسور كلايف كاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى كينجز كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك أفريكسيم في هذه المبادرة الرائدة. يُعد المركز الطبي الأفريقي للتميز خطوة هامة نحو مستقبل أفضل، حيث يدمج بين المعايير السريرية العالمية، وبرامج التدريب، والأبحاث المتطورة. نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تبادل خبراتنا ودعم تطوير نموذج رعاية صحية مستدام يلبي بشكل مباشر احتياجات المرضى الأفارقة، ويعزز من قدرات المنظومة الصحية في القارة.

ويرحب المركز الأفريقي الطبي للتميز حالياً بالمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين، والشركاء، للانضمام إلى مهمته المتمثلة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر صحة واستقلالية لإفريقيا. المركز الأفريقي الطبي للتميز هو أكبر مستشفى خاص متخصص في نيجيريا وغرب إفريقيا يركز على خدمات القلب والأوعية الدموية وأمراض الدم والأورام الشاملة والخدمات الطبية العامة. ويضم حاليًا 170 سريرًا مع خطة لتوسيع هذا إلى 500 سرير عند اكتماله. ويضم أكبر مختبر للخلايا الجذعية في المنطقة وخمس عشرة غرفة عزل ما بعد الخلايا الجذعية في غرب إفريقيا إلى جانب خمس غرف عمليات وثلاثة مختبرات قسطرة. كما يضم وحدة عناية مركزة بسعة 20 سريرًا وستة أسرة للعناية الحرجة و20 كرسيًا للعلاج الكيميائي مع صيدلية مركبة من بين أمور أخرى. يستضيف المركز الطبي الأفريقي للتميز في أبوجا بعض المعدات المتخصصة في نيجيريا والمنطقة حصريًا. وتشمل هذه الأجهزة جهاز سيكلوترون 18 ميجا إلكترون فولت وتصوير بالرنين المغناطيسي 3 تسلا وتصوير مقطعي محوسب 256 شريحة وجهاز علاج كثبي مع مصدر إيريديوم و4 خزائن للسلامة البيولوجية وأجهزة تصوير مقطعي محوسب 128 شريحة وغيرها.

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نبذة عن المركز الطبي الأفريقي للتميز في أبوجا:

يُعد المركز الطبي الأفريقي للتميز ( في أبوجا مؤسسة طبية متعددة التخصصات، على مستوى التعليم العالي، أنشأها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي بالتعاون مع مستشفى كينجز كوليدج في لندن. ويضع المركز معايير جديدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة وتجربة المرضى في جميع أنحاء أفريقيا. أُنشئ المركز لمعالجة الثغرات الحرجة، وهو ملتزم بتقديم رعاية عالمية المستوى من خلال البحث والتطوير والتعليم المبتكر.

سيقدم المركز خدمات شاملة في مجال الأورام، وأمراض الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والرعاية الصحية العامة، مع خطط للتوسع مستقبلاً. يتمثل هدفه الرئيسي في الحد من السياحة العلاجية من خلال توفير إجراءات متقدمة، مثل زراعة الخلايا الجذعية، وعلاجات متطورة لمختلف الأمراض. وسيتبع مرحلة البناء، بدعم من شركاء عالميين، إطلاق تدريجي على مدى ست سنوات، يُتوّج بإنشاء مرفق بسعة 500 سرير. ومن خلال معالجة هجرة الكفاءات في مجال الرعاية الصحية والحد من السياحة العلاجية، سيوفر المركز فرص عمل في القطاعين الطبي وغير الطبي. بعد حفل وضع حجر الأساس في ديسمبر 2021 برعاية الرئيس السابق محمد بخاري، من المقرر أن يبدأ المركز الطبي الأفريقي للتميز في أبوجا عملياته في أوائل عام 2025. يُعد هذا المرفق الرائد عنصرًا أساسيًا في شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ويهدف إلى معالجة هجرة الأدمغة، والحد من السياحة العلاجية، وتعزيز خلق فرص العمل. تتمثل رؤية المركز الطبي الأفريقي للتميز في بناء مستقبل أكثر صحة وتعليمًا لأفريقيا.

نبذة عن أفريكسيم بنك:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.

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