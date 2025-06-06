الجيش الإسرائيلي يصدر إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة غزة

MENAFN - Al-Bayan) ">أصدر الجيش الإسرائيلي الجمعة إنذارا بإخلاء مناطق في مدينة غزة بشمال القطاع، محذرا من أنه سيهاجمها.

ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس خريطة حددت فيها بعض أنحاء المدينة، مرفقا إياها بتحذير جاء فيه أن قواته ستهاجم "كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية".

وأضاف "من أجل أمنكم، اخلوا فورا"، متابعا "العودة الى هذه المناطق التي تعتبر مناطق قتال خطيرة تشكّل خطرا على حياتكم".