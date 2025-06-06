الجيش الإسرائيلي يصدر إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة غزة
ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس خريطة حددت فيها بعض أنحاء المدينة، مرفقا إياها بتحذير جاء فيه أن قواته ستهاجم "كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية".
وأضاف "من أجل أمنكم، اخلوا فورا"، متابعا "العودة الى هذه المناطق التي تعتبر مناطق قتال خطيرة تشكّل خطرا على حياتكم".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أفضل مدرب صربي على "رادار النصر"
جد ترامب يعود للواجهة.. معلومات متضاربة وحقائق تكشف لأول مرة
عقوبات أميركية جديدة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية
بعثة النشامى تصل إلى عمّان بعد التأهل لكأس العالم 2026
آمنة الضحاك: الإمارات تضع سلامة الغذاء في صدارة أولوياتها
بيتزا البنتاغون.. عندما تتحول طلبات الطعام إلى مؤشر توتر عالمي