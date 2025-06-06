بريطانيا تمنع ست شركات مياه من صرف مكافآت لمديريها

MENAFN - Al-Bayan) ">منعت بريطانيا ست شركات مياه من تقديم مكافآت لكبار مديريها، في مسعى لإرغام هذه الشركات على تحسين جهود مكافحة التلوث.

وذكرت هيئة "أوفوات" المسؤولة عن تنظيم قطاع المياه في بريطانيا في بيان أن لديها سلطات لوقف صرف مكافآت "غير مبررة" مقابل الأداء السيء في مجال البيئة وخدمة العملاء، في إطار تشريع جديد يسري اعتبارا من اليوم الجمعة.

ومن جانبها، قالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في بريطانيا إن مديري شركات "تايمز ووتر" و"يوركشاير ووتر" وأنجليان ووتر" و"ويسكس ووتر" ويونايتد يوتيليتيز" و"ساوثرن ووتر" غير مسموح لهم بالحصول على مكافآت اعتبارا من الآن.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن قطاع المياه في بريطانيا يواجه غضبا شعبيا عارما بسبب مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحيرات في مختلف أنحاء البلاد.

وترتب على تراجع الاستثمارات في قطاع المياه على مدار عقود تفاقم مشكلة التسرب، في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة البريطانية وهيئة أوفوات لضغوط لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته بلومبرغ: "الشركات التي تلتزم بمعايير أوفوات سوف يحق لها صرف مكافآت لمديريها، وهو حافز قوي لتحقيق تحسينات فورية في مجالات البيئة والخدمات التي يحصل عليها العملاء وتحسين المرونة المالية".