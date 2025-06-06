وزيرة التنمية تُشارك أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية الاحتفال بعيد الأضحى

وزيرة التنمية تُشارك أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية الاحتفال بعيد الأضحى
عمان 6 حزيران (بترا)- نظمت مؤسسة الحسين الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم الجمعة، احتفالا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الوزيرة وفاء بني مصطفى، ومشاركة اللجنة الاجتماعية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وسط أجواء من الفرح والسعادة بين الأطفال الأيتام والحضور.
وقالت بني مصطفى، إن الوزارة دأبت على تنظيم مثل هذه الاحتفالات في دور الرعاية التابعة لها، وبشكل مستمر وبمختلف المناسبات الدينية والوطنية.
وأضافت أن الهدف من تنظيم الاحتفال الذي جاء بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة تأهل منتخب النشامى لكأس العالم 2026، لتعظيم الشعائر الدينية عند الأطفال والمنتفعين من دور ومراكز الإيواء والرعاية.
كما أشارت إلى أن هذه الفئة من متلقي خدمات وزارة التنمية الاجتماعية تحظى باهتمام ورعاية دائمة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين عبدالله الثاني، ولي العهد، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على أجواء العيد العائلية، وإشعارهم بها.
بدورها قالت أمينة عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رئيسة اللجنة الاجتماعية سميرة الزعبي، إن هذه المبادرة جاءت كمبادرة إنسانية تهدف إلى إشعار الأطفال الأيتام بجو العائلة والدفء الأسري، الذي يُشكل أحد أهم معاني العيد، حيث حرصت اللجنة على مشاركة الأطفال شعائر تقديم الأضحية، في لحظة رمزية تُجسد روح التكافل والتراحم، وتُدخل الفرحة إلى قلوبهم.
وأشارت الزعبي إلى أن هذه المبادرة ليست سوى امتداد لنهج وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في ترسيخ دورها المجتمعي، وحرصها على استدامة المبادرات الإنسانية الهادفة التي تُعزز قيم التضامن والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، لا سيما في المناسبات التي تُجسد هوية مجتمعنا الأردني.
واشتمل الحفل على فقرات متنوعة تمثلت في عرض مسرحي وتكبيرات العيد وأغان وطنية وتوزيع الحلوى بالإضافة إلى تقديم شعيرة الأضحية.
--(بترا)
ه ر/م د/
06/06/2025 14:34:50
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