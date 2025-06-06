وزيرة التنمية تُشارك أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية الاحتفال بعيد الأضحى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 حزيران (بترا)- نظمت مؤسسة الحسين الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم الجمعة، احتفالا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الوزيرة وفاء بني مصطفى، ومشاركة اللجنة الاجتماعية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وسط أجواء من الفرح والسعادة بين الأطفال الأيتام والحضور.

وقالت بني مصطفى، إن الوزارة دأبت على تنظيم مثل هذه الاحتفالات في دور الرعاية التابعة لها، وبشكل مستمر وبمختلف المناسبات الدينية والوطنية.

وأضافت أن الهدف من تنظيم الاحتفال الذي جاء بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة تأهل منتخب النشامى لكأس العالم 2026، لتعظيم الشعائر الدينية عند الأطفال والمنتفعين من دور ومراكز الإيواء والرعاية.

كما أشارت إلى أن هذه الفئة من متلقي خدمات وزارة التنمية الاجتماعية تحظى باهتمام ورعاية دائمة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين عبدالله الثاني، ولي العهد، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على أجواء العيد العائلية، وإشعارهم بها.

بدورها قالت أمينة عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رئيسة اللجنة الاجتماعية سميرة الزعبي، إن هذه المبادرة جاءت كمبادرة إنسانية تهدف إلى إشعار الأطفال الأيتام بجو العائلة والدفء الأسري، الذي يُشكل أحد أهم معاني العيد، حيث حرصت اللجنة على مشاركة الأطفال شعائر تقديم الأضحية، في لحظة رمزية تُجسد روح التكافل والتراحم، وتُدخل الفرحة إلى قلوبهم.

وأشارت الزعبي إلى أن هذه المبادرة ليست سوى امتداد لنهج وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في ترسيخ دورها المجتمعي، وحرصها على استدامة المبادرات الإنسانية الهادفة التي تُعزز قيم التضامن والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، لا سيما في المناسبات التي تُجسد هوية مجتمعنا الأردني.

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة تمثلت في عرض مسرحي وتكبيرات العيد وأغان وطنية وتوزيع الحلوى بالإضافة إلى تقديم شعيرة الأضحية.

--(بترا)

ه ر/م د/

06/06/2025 14:34:50