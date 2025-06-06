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البعثة الدائمة في جنيف تحتفل بعيد الاستقلال وفوز النشامى

البعثة الدائمة في جنيف تحتفل بعيد الاستقلال وفوز النشامى

2025-06-06 08:05:51
(MENAFN- Jordan News Agency)

جنيف 6 حزيران (بترا)- نظّمت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، مساء أمس، فعالية وطنية مميزة جمعت بين أجواء الفخر الوطني والمشاركة الثقافية الحية، في أمسية شهدت تفاعلًا لافتًا من أبناء الأردن والحضور الدولي.
وتزامنت الفعالية، مع المباراة التي جمعت المنتخب الوطني الأردني، مع نظيره العُماني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث تابع الحضور فوزًا مستحقًا للنشامى، في أجواء طغت عليها مشاعر الفرح والاعتزاز بالإنجاز الرياضي والهوية الوطنية.


كما استضاف السفير أكرم سعود الحراحشة، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية في جنيف، الوفد الأردني المشارك في فعاليات مهرجان "Andilly" الفرنسي للعصور الوسطى، الذي جرى بدعوة من اللجنة المنظمة للمهرجان، وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي.


ومثّل الوفد الأردني مؤسسات وطنية معنية بالسياحة والتراث. واشتملت الفعالية على عروض فنية فلكلورية قدّمتها فرقـة معان، أبهرت الحضور بأداء يعكس تنوع وغنى الموروث الثقافي الأردني، كما شارك بالفعالية الرحالة الأردني وسام الخرشة.
--(بترا)
ص خ/م د/أس
06/06/2025 14:24:01

MENAFN06062025000117011021ID1109645157

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