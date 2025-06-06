البعثة الدائمة في جنيف تحتفل بعيد الاستقلال وفوز النشامى

البعثة الدائمة في جنيف تحتفل بعيد الاستقلال وفوز النشامى
جنيف 6 حزيران (بترا)- نظّمت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، مساء أمس، فعالية وطنية مميزة جمعت بين أجواء الفخر الوطني والمشاركة الثقافية الحية، في أمسية شهدت تفاعلًا لافتًا من أبناء الأردن والحضور الدولي.
وتزامنت الفعالية، مع المباراة التي جمعت المنتخب الوطني الأردني، مع نظيره العُماني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث تابع الحضور فوزًا مستحقًا للنشامى، في أجواء طغت عليها مشاعر الفرح والاعتزاز بالإنجاز الرياضي والهوية الوطنية.
كما استضاف السفير أكرم سعود الحراحشة، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية في جنيف، الوفد الأردني المشارك في فعاليات مهرجان "Andilly" الفرنسي للعصور الوسطى، الذي جرى بدعوة من اللجنة المنظمة للمهرجان، وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي.
ومثّل الوفد الأردني مؤسسات وطنية معنية بالسياحة والتراث. واشتملت الفعالية على عروض فنية فلكلورية قدّمتها فرقـة معان، أبهرت الحضور بأداء يعكس تنوع وغنى الموروث الثقافي الأردني، كما شارك بالفعالية الرحالة الأردني وسام الخرشة.
--(بترا)
ص خ/م د/أس
06/06/2025 14:24:01
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