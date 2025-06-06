المفوضية الأوروبية: دعم كامل للمحكمة الجنائية الدولية

المفوضية الأوروبية: دعم كامل للمحكمة الجنائية الدولية
عمان 6 حزيران (بترا)- جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك غداة فرض الإدارة الأميركية عقوبات على المحكمة ردًا على ما وصفته "الإجراءات غير المشروعة" التي اتخذتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة (إكس): "تدعم المفوضية المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها دعمًا كاملًا".
وأشارت فون دير لاين إلى أن عمل المحكمة الجنائية الدولية يكمن في "محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، ومنح الضحايا صوتًا".
وأكدت أنه "ينبغي أن تتمتع الجنائية الدولية بحرية التصرف دون ضغوط". وأضافت فون دير لاين: "سنظل دائمًا ندافع عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
06/06/2025 14:25:34
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