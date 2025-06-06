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المفوضية الأوروبية: دعم كامل للمحكمة الجنائية الدولية

المفوضية الأوروبية: دعم كامل للمحكمة الجنائية الدولية

2025-06-06 08:05:50
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 حزيران (بترا)- جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك غداة فرض الإدارة الأميركية عقوبات على المحكمة ردًا على ما وصفته "الإجراءات غير المشروعة" التي اتخذتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة (إكس): "تدعم المفوضية المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها دعمًا كاملًا".
وأشارت فون دير لاين إلى أن عمل المحكمة الجنائية الدولية يكمن في "محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، ومنح الضحايا صوتًا".
وأكدت أنه "ينبغي أن تتمتع الجنائية الدولية بحرية التصرف دون ضغوط". وأضافت فون دير لاين: "سنظل دائمًا ندافع عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
06/06/2025 14:25:34

MENAFN06062025000117011021ID1109645156

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