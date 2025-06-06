دعوات دولية لواشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن والاحتلال الإسرائيلي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون، فيما دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى حماية استقلالية المحكمة.

ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون».

من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى حماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن «الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة الدولية» مشددا على أن المحكمة «لا تقف ضد الدول وإنما ضد الإفلات من العقاب».

وأضاف كوستا «علينا أن نحمي استقلالية المحكمة ونزاهتها.. يجب أن يسود حكم القانون على منطق القوة».

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور مماثل على منصة (إكس) أن «المفوضية تدعم بالكامل المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها» مضيفة أن «المحكمة تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم وتمنح الضحايا صوتا».

وشددت فون دير لاين على أن «المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون حرة في أداء عملها دون أي ضغوط» مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «سيظل دائما يدافع عن العدالة الدولية واحترام القانون الدولي».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأول فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في خطوة وصفتها عدة أطراف أوروبية ودولية بأنها «سابقة خطيرة» تمس استقلال القضاء الدولي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان «إن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين وبيتي هوهلر من سلوڤينيا».

وكانت قاضيات المحكمة شاركن في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة بالإضافة إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في ادعاءات بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.