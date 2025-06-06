الطشة يتفقد سير العمل في مستشفى الجهراء أول أيام العيد

الطشة يتفقد سير العمل في مستشفى الجهراء أول أيام العيد
عبدالكريم العبدالله
بتعليمات من وزير الصحة د. أحمد العوضي، قام الوكيل المساعد لشؤون الخدمات م. عبدالعزيز الطشة، يرافقه مدير مستشفى الجهراء د. أحمد خاجة، ومدير إدارة الخدمات بالتكليف حمد العازمي، بجولة تفقدية في مستشفى الجهراء الجديد صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وهدفت الجولة إلى الاطمئنان على سير العمل في مختلف الأقسام، والتأكد من جاهزية الطواقم الطبية والفنية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين خلال فترة العيد.
وشملت الجولة عددا من الأقسام الحيوية في المستشفى، حيث أثنى الطشة على التزام العاملين واستعداداتهم، مشددا على أهمية استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية في جميع الأوقات، وخصوصا في أيام العطل الرسمية.
وتأتي هذه الجولة ضمن حرص وزارة الصحة على متابعة الأداء الميداني وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة.
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