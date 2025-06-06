الطشة يتفقد سير العمل في مستشفى الجهراء أول أيام العيد

عبدالكريم العبدالله

بتعليمات من وزير الصحة د. أحمد العوضي، قام الوكيل المساعد لشؤون الخدمات م. عبدالعزيز الطشة، يرافقه مدير مستشفى الجهراء د. أحمد خاجة، ومدير إدارة الخدمات بالتكليف حمد العازمي، بجولة تفقدية في مستشفى الجهراء الجديد صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وهدفت الجولة إلى الاطمئنان على سير العمل في مختلف الأقسام، والتأكد من جاهزية الطواقم الطبية والفنية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين خلال فترة العيد.

وشملت الجولة عددا من الأقسام الحيوية في المستشفى، حيث أثنى الطشة على التزام العاملين واستعداداتهم، مشددا على أهمية استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية في جميع الأوقات، وخصوصا في أيام العطل الرسمية.

وتأتي هذه الجولة ضمن حرص وزارة الصحة على متابعة الأداء الميداني وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة.