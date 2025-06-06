قطع التيار عن أجزاء من مزارع العبدلي

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج أحد الخطوط الهوائية من محطة التحويل الرئيسية العبدلي A عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة مزارع العبدلي.

وأكدت الوزارة أن فرق الطوارئ متواجدة بالموقع لإعادة التيار الكهربائي بالسرعة الممكنة.