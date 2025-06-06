قطع التيار عن أجزاء من مزارع العبدلي

قطع التيار عن أجزاء من مزارع العبدلي
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج أحد الخطوط الهوائية من محطة التحويل الرئيسية العبدلي A عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة مزارع العبدلي.
وأكدت الوزارة أن فرق الطوارئ متواجدة بالموقع لإعادة التيار الكهربائي بالسرعة الممكنة.
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