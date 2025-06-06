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قطع التيار عن أجزاء من مزارع العبدلي

قطع التيار عن أجزاء من مزارع العبدلي

2025-06-06 08:05:28
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج أحد الخطوط الهوائية من محطة التحويل الرئيسية العبدلي A عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة مزارع العبدلي.

وأكدت الوزارة أن فرق الطوارئ متواجدة بالموقع لإعادة التيار الكهربائي بالسرعة الممكنة.

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