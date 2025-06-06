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وفد من مديرية التوجيه المعنوي زار دار رعاية المسنين بمناسبة عيد الأضحى

وفد من مديرية التوجيه المعنوي زار دار رعاية المسنين بمناسبة عيد الأضحى

2025-06-06 08:05:27
(MENAFN- Al-Anbaa)

بمناسبة عيد الأضحى المبارك قام وفد من مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بزيارة إلى قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، إدارة رعاية المسنين وادارة الحضانة العائلية، وذلك في إطار المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تحرص رئاسة الأركان العامة للجيش على تنفيذها، تجسيدا لقيم الوفاء والتواصل المجتمعي.

وتهدف هذه الزيارة إلى مشاركة المسنين فرحتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتعزيز روح التراحم والتقدير لهذه الفئة العزيزة على المجتمع الكويتي، حيث قام الوفد بتقديم العيادي والهدايا الرمزية لكبار السن ورسم الفرحة على وجوه الأطفال، إلى جانب تبادل التهاني في أجواء سادتها المودة والبهجة.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من إيمان المؤسسة العسكرية بدورها الوطني والاجتماعي، وحرصها الدائم على دعم كافة شرائح المجتمع.

MENAFN06062025000130011022ID1109645150

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