وفد من مديرية التوجيه المعنوي زار دار رعاية المسنين بمناسبة عيد الأضحى

وفد من مديرية التوجيه المعنوي زار دار رعاية المسنين بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك قام وفد من مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بزيارة إلى قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، إدارة رعاية المسنين وادارة الحضانة العائلية، وذلك في إطار المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تحرص رئاسة الأركان العامة للجيش على تنفيذها، تجسيدا لقيم الوفاء والتواصل المجتمعي.
وتهدف هذه الزيارة إلى مشاركة المسنين فرحتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتعزيز روح التراحم والتقدير لهذه الفئة العزيزة على المجتمع الكويتي، حيث قام الوفد بتقديم العيادي والهدايا الرمزية لكبار السن ورسم الفرحة على وجوه الأطفال، إلى جانب تبادل التهاني في أجواء سادتها المودة والبهجة.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من إيمان المؤسسة العسكرية بدورها الوطني والاجتماعي، وحرصها الدائم على دعم كافة شرائح المجتمع.
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