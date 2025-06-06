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النائب الأول يجري فحوصات طبية سلامات بوفيصل

النائب الأول يجري فحوصات طبية سلامات بوفيصل

2025-06-06 08:05:23
(MENAFN- Al-Anbaa)

دخل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اليوم الجمعة المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

و«الأنباء» تتمنى دوام الصحة للنائب الأول.. أجر وعافية وخطاك السو يا بوفيصل.

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