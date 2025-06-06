النائب الأول يجري فحوصات طبية سلامات بوفيصل

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النائب الأول يجري فحوصات طبية سلامات بوفيصل
(MENAFN- Al-Anbaa)
دخل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اليوم الجمعة المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
و«الأنباء» تتمنى دوام الصحة للنائب الأول.. أجر وعافية وخطاك السو يا بوفيصل.
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