بعد رفض عرض برشلونة.. دياز يثير الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول

MENAFN - Al-Bayan) كشف لويس دياز، جناح فريق ليفربول، عن وجود مفاوضات جارية مع أندية أخرى، في انتظار معرفة ما إذا كان النادي الإنجليزي يخطط لتقديم عقد جديد له.

ويتبقى لدياز الدولي عامان في عقده الحالي مع ليفربول، والذي رفضت إدارته عرضا من برشلونة الإسباني هذا الأسبوع، مؤكدا أن اللاعب الكولومبي الدولي ليس للبيع.

ومع ذلك، لا توجد حاليا أي خطط لبدء مفاوضات بشأن تمديد عقد دياز، الذي بلغ الثامنة والعشرين من عمره في يناير الماضي، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال دياز في مؤتمر صحفي قبل مباراة كولومبيا مع ضيفتها بيرو في تصفيات كأس العالم 2026 "نحن على تواصل حاليا مع ليفربول، لأننا نتحدث مع الأندية، وهذا أمر طبيعي نظرا لسوق الانتقالات المفتوح حاليا. نحاول ترتيب ما هو الأفضل لنا".

وأضاف دياز: "انتظر لأرى ما سوف يحدث. أنا سعيد للغاية في ليفربول، لطالما قلت ذلك. لقد رحبوا بي ترحيبا حارا منذ اليوم الأول".

وأوضح اللاعب الذي توج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم "إذا جددوا عقدي بشكل جيد أو بقيت هناك لمدة عامين، فسأكون سعيدا. الآن القرار بيدهم".