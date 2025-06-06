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تراجع أسعار الغذاء العالمية في مايو

تراجع أسعار الغذاء العالمية في مايو

2025-06-06 08:01:17
(MENAFN- Al-Bayan) قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في مايو‭‭ ‬‬أيار، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا التغيرات في أسعار سلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.7 نقطة في مايو، منخفضا 0.8 بالمئة عن أبريل.

وكانت قراءة شهر مايو أعلى ستة بالمئة على أساس سنوي، لكنها أقل 20 بالمئة من الذروة التي سجلتها في مارس 2022 في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا والتي نشبت بين اثنين من كبار منتجي الحبوب في العالم.

وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الحبوب انخفض 1.8 بالمئة على أساس شهري، مدفوعا بانخفاض حاد في أسعار الذرة العالمية. وأثر الحصاد القوي والإمدادات الوفيرة في الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب توقعات بمحصول قياسي في الولايات المتحدة، على الأسعار.

وانخفضت أسعار القمح بسبب تحسن ظروف المحاصيل في نصف الكرة الشمالي.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الأرز 1.4 بالمئة، مدعومة بالطلب القوي على الأصناف العطرية وتقلب أسعار العملات.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.7 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، مع انخفاض جميع أنواع الزيوت الرئيسية.

وخسر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 2.6 بالمئة، مما يعكس المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية وضعف الطلب من صناعات الأغذية والمشروبات وتوقعات انتعاش الإنتاج في الموسم المقبل.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، توقعت الفاو إنتاجا عالميا قياسيا من الحبوب يبلغ 2.911 مليار طن في عام 2025، ارتفاعا من 2.848 مليار طن في تقديراتها السابقة وبزيادة 2.1 بالمئة عن 2024.

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