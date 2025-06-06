عبارة بـ 100 ألف دولار.. كيف صنعت جملة واحدة ثروة هائلة؟

MENAFN - Al-Bayan) في عالم الملكية الفكرية، لا تقتصر المعارك القانونية على براءات الاختراع أو الحقوق الأدبية، بل تمتد إلى محاولات تسجيل علامات تجارية غريبة وغير متوقعة، من أصوات المحركات إلى عبارات شهيرة، يسعى الأفراد والشركات لحماية ما يعتبرونه جزءاً من هويتهم أو وسيلة لتعزيز أرباحهم.

التقرير التالي يرصد أبرز هذه المحاولات ونتائجها المثيرة.

عبارة مايكل بافر الشهيرة "لنستعد للعراك"

أحد أكثر العبارات شهرة في عالم الملاكمة، "لنستعد للعراك" (Let's get ready to rumble)، أصبحت علامة تجارية مسجلة في عام 1992 لصاحبها المعلق الرياضي الشهير مايكل بافر، الذي انطلقت شهرته منذ ثمانينات القرن الماضي، العبارة استخدمت لاحقا في ألعاب فيديو وإعلانات، وحققت لبافر ملايين الدولارات، إذ تشير التقديرات إلى أنه يتقاضى ما بين 25 ألفا و100 ألف دولار في كل مرة ينطق بها، وفقا لـ loveMONEY.

صوت محرك هارلي-ديفيدسون

حاولت شركة هارلي-ديفيدسون الشهيرة تسجيل صوت محرك دراجتها كعلامة تجارية في أواخر التسعينات، لكن الأمر قوبل بتسعة اعتراضات من شركات منافسة، ما دفعها إلى سحب الطلب، نظرا لصعوبة إثبات تفرّد الصوت.

"أنت مفصول" لترامب لم تتحول إلى علامة مسجلة

اشتهرت عبارة "You're fired!" خلال عرض "ذا أبرنتس" الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم محاولته تسجيل العبارة كعلامة تجارية في 2004، باءت محاولته بالفشل، بينما نجحت شركة صغيرة لصناعة الفخار في نيوهامشير في تسجيل اسمها كشركة تحت اسم "You're Fired! LLC".

ماكدونالدز وصراع "ماك"

تملك سلسلة ماكدونالدز علامتها التجارية لكنها لا تملك حرفياً البادئة "ماك" (Mc)، ورغم ذلك تلاحق قانونيا أي استخدام قد يسبب التباسا، نجحت في منع شركات مثل McCoffee وMacJoy من استخدام الاسم، لكنها خسرت معركتها الطويلة ضد سلسلة McCurry الماليزية في 2009.

فيسبوك وكلمة "فيس"

منذ عام 2010، تملك شركة فيسبوك العلامة التجارية لكلمة "face" في مجال الاتصالات، ما يمنع الشركات الأخرى من استخدامها ضمن أسمائها أو خدماتها. استثني من ذلك خدمة "FaceTime" التابعة لشركة أبل، التي حصلت على علامتها الخاصة.

ابتسامة وولمارت الشهيرة

تخوض وولمارت منذ 2006 صراعا قانونيا مع شركة Smiley Company البلجيكية حول استخدام الوجه الأصفر المبتسم، واستمر النزاع حتى 2011 حين تم التوصل إلى تسوية غير معلنة، عاد بعدها الوجه المبتسم للظهور في متاجر الشركة.

"قدم-طول" ساندويتش صب واي

حاولت سلسلة صب واي تسجيل مصطلح "Footlong" كعلامة تجارية لوصف ساندويتشها الشهير، لكن محكمة أمريكية رفضت الطلب في 2013 معتبرة أن المصطلح شائع جدا في قطاع الطعام.

احتفال غاريث بيل

اللاعب الويلزي غاريث بيل نجح في 2013 بتسجيل صورة لاحتفاله الشهير على شكل قلب تحت اسم "11 of Hearts"، لكنه لم يحصل على ملكية الإيماءة نفسها، واستخدم التصميم في منتجات مثل القبعات والحقائب.

متجر التطبيقات "App Store"

خاضت أبل معركة قضائية ضد أمازون بين عامي 2011 و2014 بسبب استخدام الأخيرة مصطلح "Appstore"، معتبرة أنه يخرق علامتها "App Store"، لكنها تراجعت لاحقا عن القضية بعد أن شعرت أن علامتها أصبحت قوية بما فيه الكفاية.

شكل شوكولاتة كيت كات

سعت شركة نستله إلى تسجيل شكل لوح شوكولاتة كيت كات كعلامة تجارية في أوروبا، لكنها فشلت في إثبات التعرف عليه بشكل موحد في كل دول الاتحاد الأوروبي، وخسرت القضية عام 2018.

اسم "دكتور دري" في مواجهة طبيب نساء

رفض القضاء الأمريكي في 2018 دعوى تقدم بها مغني الراب Dr. Dre ضد طبيب نسائي يدعى Dr. Drai، مؤكدا أن لا التباس بين الاثنين رغم تشابه الاسمين.

اللون الأرجواني لكادبوري

رغم امتلاك كادبوري لحق استخدام اللون الأرجواني المميز في تغليف منتجاتها منذ 1995، إلا أنها فشلت لاحقا في توسيع نطاق الحماية، بعدما نجحت نستله في الطعن بالطلب.

شعار باتمان أمام القضاء الأوروبي

واجهت DC Comics في 2019 محاولة من شركة إيطالية لإلغاء علامتها لشعار باتمان في أوروبا بدعوى إمكانية استخدامه دون ربطه بالبطل الخارق، إلا أن المحكمة الأوروبية رفضت الدعوى وأكدت تميز الشعار.

بين محاولات مشروعة وأخرى طريفة أو مثيرة للجدل، تكشف هذه القضايا إلى أي مدى يمكن أن يذهب الأفراد والشركات لحماية علاماتهم – أو لمحاولة احتكار ما قد يراه الآخرون جزءا من الثقافة العامة.