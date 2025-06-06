لوفتهانزا تنوي معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران

لوفتهانزا تنوي معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران
خبرني - أعلنت مجموعة لوفتهانزا، أكبر ناقل جوي في أوروبا، الجمعة أنها تنوي معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران بعد تعليقها مطلع أيار مع تصاعد حدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت المجموعة في بيان مقتضب "يستند هذا القرار إلى تحليل معمق للأمن واتخذ بالتنسيق مع السلطات المختصة. وهو يشمل الرحلات التي تسيّرها شركات لوفتهانزا وأوستريان وسويس وبراسلز إيرلاينز ويوروينغز وإيتا ولوفتهانزا كارغو".
وأضافت "لأسباب عملياتية ستستأنف الشركات الجوية المختلفة رحلاتها تدريجا
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