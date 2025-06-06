لوفتهانزا تنوي معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران

خبرني - أعلنت مجموعة لوفتهانزا، أكبر ناقل جوي في أوروبا، الجمعة أنها تنوي معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران بعد تعليقها مطلع أيار مع تصاعد حدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت المجموعة في بيان مقتضب "يستند هذا القرار إلى تحليل معمق للأمن واتخذ بالتنسيق مع السلطات المختصة. وهو يشمل الرحلات التي تسيّرها شركات لوفتهانزا وأوستريان وسويس وبراسلز إيرلاينز ويوروينغز وإيتا ولوفتهانزا كارغو".

وأضافت "لأسباب عملياتية ستستأنف الشركات الجوية المختلفة رحلاتها تدريجا