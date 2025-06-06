المعاون للعمليات والتدريب هنأ المنتسبين بوزارة الإعلام بمناسبة العيد

قام المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن د. فالح شجاع فالح يرافقه مساعد قائد الإسناد القتالي العقيد الركن أحمد الحميدي ضيف الله بزيارة إلى منتسبي كتيبة حماية المنشآت الأولى من لواء الحماية الأول المكلفين بتأمين وزارة الإعلام لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونقل للمنتسبين تهنئة القيادة واعتزازها بدورهم في تأمين المواقع الحيوية.

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.