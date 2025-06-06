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زيارة المقابر في العيد وفاء لأحباب رحلوا

زيارة المقابر في العيد وفاء لأحباب رحلوا

2025-06-06 07:06:56
(MENAFN- Al-Anbaa)

منذ إشراقة ساعات الصباح الأولى ومع التكبيرات الموحدة والمهللة لله سبحانه وتعالى بأول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، يحرص الكثير من الأهالي والمواطنين على زيارة الأقارب وصلة الأرحام والتواصل الاجتماعي، وهي السمة السائدة مع حلول أول ايام العيد.

وهذه الزيارات في الحقيقة حث عليها ديننا الحنيف وأوصى بها، وهي لا تقتصر على الأحياء منا لكن هناك أشخاصا من أهلنا وأحبائنا المقربين والأصدقاء الذين توفاهم رب العباد وذهبوا للدار الآخرة لا نستطيع ان نتواجد معهم ونلتقيهم في هذه الأيام السعيدة المباركة، ولعلها فرصة طيبة ومناسبة لكثير من العوائل والأسر لزيارة المقابر من اجل ان نتذكر هؤلاء الأحبة، حيث تزداد في هذه الأوقات من كل عام زيارة القبور والصلاة وقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم على أرواح من افتقدناهم.

وقد غصت المقابر بالأعداد الكبيرة من الأهالي والمواطنين الزائرين لأحباء لهم فقدوهم بهذه الدنيا فلم تنسهم الأيام ولا السنون من كانوا يعيشون معهم، وحرصوا على التواجد للسلام عليهم وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم على أرواحهم الطاهرة والدعاء لهم بالمغفرة.

MENAFN06062025000130011022ID1109645026

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