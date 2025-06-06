وزيرة الشوون تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لكبار السن وأبناء الحضانة العائلية وذوي الإعاقة

خالد العجمي: نعمل على التوسع والارتقاء بمشاريع الأم البديلة والأب البديل

بشرى شعبان

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة بزيارة إلى مجمع دور الرعاية الاجتماعية (مركز فرح التخصصي)، حيث قدمت التهاني والتبريكات لكبار السن وأبناء الحضانة العائلية وأبنائها من ذوي الإعاقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزيرة خلال الزيارة استمرار دولة الكويت في تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لكبار السن وأبناء الحضانة العائلية وذوي الإعاقة، والسعي الدائم للارتقاء بالخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لجهود العاملين في مجمع دور الرعاية، متمنية أن يعيد الله هذه المناسبة على الكويت وأهلها بالأمن والأمان والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد .

وتقدمت د. الحويلة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله وإلى عموم الشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت ان هذه العادة جبلنا عليها بالوزارة لمعايدة الابناء والمسنين وكافة الفئات التي تخدمها الوزارة، ونحرص على مثل هذا التواصل الاجتماعي في كافة المناسبات.

بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون د. خالد العجمي حرص الوزارة على التواجد مع النزلاء والعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية لتقديم التهنئة في الأعياد والمناسبات.

واشار في تصريح صحافي الى ان الوزارة تحرص على تقديم كافة اشكال الدعم وتوفير كل ما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء بمختلف ادارات القطاع (ايتام، مسنين، احداث، ) متوجها بالشكر والتقدير للعاملين في خذا القطاع الانساني على جهودهم المبذولة والمتواصلة على مدار الساعة لتقديم افضل الخدمة للنزلاء.

وأوضح العجمي ان الوزارة حريصة على التوسع وتطوير الخدمات للفئات المنطوية تحت مظلتها بشكل مباشر.

وعن الدعوى القضائية الخاصة بحملات الغارمين، أكد انها غير موجهة ضد الوزارة بل على الجهة التنفيذية، مشددا على ان اللجان الخاصة بدراسة طلبات ممثلة فيها معظم الجهات المعنية وان جميع الطلبات المستحقة والاموال تحول إلى وزارة العدل، وانه خلال الفترة القريبة سيتم الاعلان عن الحملة بالتفصيل.

وعن جديد قطاع الرعاية، اوضح العجمي ان الوزارة تعمل على التوسع والتطوير المشاريع القائمة لاسيما مشروعي الام البديلة والاب البديل عبر توفير الدعم المادي من الصندوق الخيري، إلى جانب دعم كافة المشاريع التي تنفذ بالقطاع بهدف الارتقاء بالخدمات إلى افضل المستويات.