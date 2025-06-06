وزيرة الشوون تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لكبار السن وأبناء الحضانة العائلية وذوي الإعاقة

وزيرة الشوون تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لكبار السن وأبناء الحضانة العائلية وذوي الإعاقة
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خالد العجمي: نعمل على التوسع والارتقاء بمشاريع الأم البديلة والأب البديل
بشرى شعبان
قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة بزيارة إلى مجمع دور الرعاية الاجتماعية (مركز فرح التخصصي)، حيث قدمت التهاني والتبريكات لكبار السن وأبناء الحضانة العائلية وأبنائها من ذوي الإعاقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الوزيرة خلال الزيارة استمرار دولة الكويت في تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لكبار السن وأبناء الحضانة العائلية وذوي الإعاقة، والسعي الدائم للارتقاء بالخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لجهود العاملين في مجمع دور الرعاية، متمنية أن يعيد الله هذه المناسبة على الكويت وأهلها بالأمن والأمان والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد .
وتقدمت د. الحويلة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله وإلى عموم الشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكدت ان هذه العادة جبلنا عليها بالوزارة لمعايدة الابناء والمسنين وكافة الفئات التي تخدمها الوزارة، ونحرص على مثل هذا التواصل الاجتماعي في كافة المناسبات.
بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون د. خالد العجمي حرص الوزارة على التواجد مع النزلاء والعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية لتقديم التهنئة في الأعياد والمناسبات.
واشار في تصريح صحافي الى ان الوزارة تحرص على تقديم كافة اشكال الدعم وتوفير كل ما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء بمختلف ادارات القطاع (ايتام، مسنين، احداث، ) متوجها بالشكر والتقدير للعاملين في خذا القطاع الانساني على جهودهم المبذولة والمتواصلة على مدار الساعة لتقديم افضل الخدمة للنزلاء.
وأوضح العجمي ان الوزارة حريصة على التوسع وتطوير الخدمات للفئات المنطوية تحت مظلتها بشكل مباشر.
وعن الدعوى القضائية الخاصة بحملات الغارمين، أكد انها غير موجهة ضد الوزارة بل على الجهة التنفيذية، مشددا على ان اللجان الخاصة بدراسة طلبات ممثلة فيها معظم الجهات المعنية وان جميع الطلبات المستحقة والاموال تحول إلى وزارة العدل، وانه خلال الفترة القريبة سيتم الاعلان عن الحملة بالتفصيل.
وعن جديد قطاع الرعاية، اوضح العجمي ان الوزارة تعمل على التوسع والتطوير المشاريع القائمة لاسيما مشروعي الام البديلة والاب البديل عبر توفير الدعم المادي من الصندوق الخيري، إلى جانب دعم كافة المشاريع التي تنفذ بالقطاع بهدف الارتقاء بالخدمات إلى افضل المستويات.
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