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وفاة شاب غرقا في قناة الملك عبد الله

وفاة شاب غرقا في قناة الملك عبد الله

2025-06-06 07:06:39
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 6 حزيران (بترا)- توفي شاب (19 عاما)، اليوم الجمعة، غرقا في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة المشارع في لواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشاب أُسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ. وعملت الطواقم الطبية على محاولة إنعاشه لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأضاف، أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لتحديد سبب الوفاة.
--(بترا)
أ غ/م د/أس
06/06/2025 13:13:08

MENAFN06062025000117011021ID1109645024

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