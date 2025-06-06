وفاة شاب غرقا في قناة الملك عبد الله
إربد 6 حزيران (بترا)- توفي شاب (19 عاما)، اليوم الجمعة، غرقا في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة المشارع في لواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشاب أُسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ. وعملت الطواقم الطبية على محاولة إنعاشه لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأضاف، أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لتحديد سبب الوفاة.
--(بترا)
أ غ/م د/أس
06/06/2025 13:13:08
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