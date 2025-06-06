ولي العهد يرافق المنتخب الوطني لكرة القدم في رحلة عودتهم إلى أرض الوطن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 حزيران (بترا)- رافق سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الجمعة، نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم، في رحلة عودتهم إلى أرض الوطن، بعد فوزهم على المنتخب العُماني الشقيق في مسقط وتأهلهم إلى كأس العالم.



وكان نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، في استقبال سمو ولي العهد ولاعبي المنتخب وطواقمه لدى وصولهم مطار الملكة علياء الدولي.

كما كان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين، وأهالي اللاعبين.



ورافق سمو ولي العهد، في رحلة العودة للأردن، سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم أمس الخميس، إنجازا تاريخيا بتأهله إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره العُماني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وخسارة المنتخب العراقي الشقيق في مباراته ضد منتخب كوريا الجنوبية.



--(بترا)

م د/أس

06/06/2025 13:43:12