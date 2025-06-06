ولي العهد يرافق المنتخب الوطني لكرة القدم في رحلة عودتهم إلى أرض الوطن

ولي العهد يرافق المنتخب الوطني لكرة القدم في رحلة عودتهم إلى أرض الوطن
عمان 6 حزيران (بترا)- رافق سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الجمعة، نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم، في رحلة عودتهم إلى أرض الوطن، بعد فوزهم على المنتخب العُماني الشقيق في مسقط وتأهلهم إلى كأس العالم.
وكان نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، في استقبال سمو ولي العهد ولاعبي المنتخب وطواقمه لدى وصولهم مطار الملكة علياء الدولي.
كما كان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين، وأهالي اللاعبين.
ورافق سمو ولي العهد، في رحلة العودة للأردن، سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم أمس الخميس، إنجازا تاريخيا بتأهله إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره العُماني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وخسارة المنتخب العراقي الشقيق في مباراته ضد منتخب كوريا الجنوبية.
--(بترا)
م د/أس
06/06/2025 13:43:12
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