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سمو أمير البلاد يهنئ ملك السويد بالعيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد يهنئ ملك السويد بالعيد الوطني لبلاده

2025-06-06 04:16:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة السويد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية)

ح ع


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