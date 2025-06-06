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سمو ولي العهد يهنئ ملك السويد بالعيد الوطني لبلاده

سمو ولي العهد يهنئ ملك السويد بالعيد الوطني لبلاده

2025-06-06 04:16:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. (النهاية)

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