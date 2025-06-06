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أهل الكويت يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان

أهل الكويت يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان

2025-06-06 04:16:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عبدالعزيز الحسيني

(حدث مصور) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- مع تباشير صباح اليوم الجمعة لبت جموع غفيرة من أهل الكويت نداء الطاعة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والسلام والفرح.
وتوافد الرجال وكبار السن والنساء والأطفال إلى المساجد والساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية بمختلف المحافظات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد تهيئتها في جو آمن ومطمئن. (النهاية) ع ظ / ط م ا

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