أهل الكويت يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان

أهل الكويت يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان
(حدث مصور) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- مع تباشير صباح اليوم الجمعة لبت جموع غفيرة من أهل الكويت نداء الطاعة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والسلام والفرح.
وتوافد الرجال وكبار السن والنساء والأطفال إلى المساجد والساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية بمختلف المحافظات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد تهيئتها في جو آمن ومطمئن. (النهاية) ع ظ / ط م ا
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