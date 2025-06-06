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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 58 سنتا ليبلغ 66ر64 دولار

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 58 سنتا ليبلغ 66ر64 دولار

2025-06-06 04:16:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا ليبلغ 66ر64 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 24ر65 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا لتبلغ 34ر65 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا لتبلغ 37ر63 دولار. (النهاية)

خ م / ط م ا


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