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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 58 سنتا ليبلغ 66ر64 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا ليبلغ 66ر64 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 24ر65 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا لتبلغ 34ر65 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا لتبلغ 37ر63 دولار. (النهاية)
خ م / ط م ا
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا لتبلغ 34ر65 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا لتبلغ 37ر63 دولار. (النهاية)
خ م / ط م ا
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