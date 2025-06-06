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وزير (الأشغال) تهنئ القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وزير (الأشغال) تهنئ القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2025-06-06 04:16:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- تقدمت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الجمعة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك .
وقالت الوزيرة المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة "أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الاشغال العامة والجهات الحكومية التابعة لي ان ارفع الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اسمى مشاعر التهنئة واصدق الامنيات بمناسبة عيد الاضحى المبارك ".
ودعت الوزير المشعان الباري عز وجل ان يمتع حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم بموفور الصحة وتمام العافية وان يديم على دولة الكويت وشعبها الكريم نعمة الامن والامان ويحقق لوطننا العزيز المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه. (النهاية)

ج ي / ط م ا


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