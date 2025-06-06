وزير (الأشغال) تهنئ القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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وزير (الأشغال) تهنئ القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- تقدمت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الجمعة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك .
وقالت الوزيرة المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة "أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الاشغال العامة والجهات الحكومية التابعة لي ان ارفع الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اسمى مشاعر التهنئة واصدق الامنيات بمناسبة عيد الاضحى المبارك ".
ودعت الوزير المشعان الباري عز وجل ان يمتع حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم بموفور الصحة وتمام العافية وان يديم على دولة الكويت وشعبها الكريم نعمة الامن والامان ويحقق لوطننا العزيز المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه. (النهاية)
ج ي / ط م ا
وقالت الوزيرة المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة "أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الاشغال العامة والجهات الحكومية التابعة لي ان ارفع الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اسمى مشاعر التهنئة واصدق الامنيات بمناسبة عيد الاضحى المبارك ".
ودعت الوزير المشعان الباري عز وجل ان يمتع حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم بموفور الصحة وتمام العافية وان يديم على دولة الكويت وشعبها الكريم نعمة الامن والامان ويحقق لوطننا العزيز المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه. (النهاية)
ج ي / ط م ا
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