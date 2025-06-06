وزير الصحة يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى المبارك

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وزير الصحة يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى المبارك
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- رفع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده على وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات وعلى قيادتنا الحكيمة بدوام التوفيق والسداد وعلى الشعب الكويتي الكريم بمزيد من التماسك والازدهار.
وأعرب وزير الصحة في تصريح صحفي اليوم الجمعة عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة إلى الشعب الكويتي الأبي وإلى الأمتين العربية والإسلامية داعيا الله أن يعيدها على الجميع بالأمن والإيمان والسلام والاستقرار وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم ويجعل أيام العيد مواسم خير ورحمة وتواصل.
وأكد الدكتور أحمد العوضي حرص الوزارة على مواصلة جهودها في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين ومتابعة الجاهزية الميدانية للمرافق الصحية خلال فترة العيد تعزيزا لأمن المجتمع الصحي وطمأنينته.
ودعا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والعافية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. (النهاية)
م ر ف / ط م ا
وأعرب وزير الصحة في تصريح صحفي اليوم الجمعة عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة إلى الشعب الكويتي الأبي وإلى الأمتين العربية والإسلامية داعيا الله أن يعيدها على الجميع بالأمن والإيمان والسلام والاستقرار وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم ويجعل أيام العيد مواسم خير ورحمة وتواصل.
وأكد الدكتور أحمد العوضي حرص الوزارة على مواصلة جهودها في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين ومتابعة الجاهزية الميدانية للمرافق الصحية خلال فترة العيد تعزيزا لأمن المجتمع الصحي وطمأنينته.
ودعا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والعافية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. (النهاية)
م ر ف / ط م ا
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