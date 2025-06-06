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وزير الصحة يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى المبارك

وزير الصحة يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى المبارك

2025-06-06 04:16:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- رفع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده على وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات وعلى قيادتنا الحكيمة بدوام التوفيق والسداد وعلى الشعب الكويتي الكريم بمزيد من التماسك والازدهار.
وأعرب وزير الصحة في تصريح صحفي اليوم الجمعة عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة إلى الشعب الكويتي الأبي وإلى الأمتين العربية والإسلامية داعيا الله أن يعيدها على الجميع بالأمن والإيمان والسلام والاستقرار وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم ويجعل أيام العيد مواسم خير ورحمة وتواصل.
وأكد الدكتور أحمد العوضي حرص الوزارة على مواصلة جهودها في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين ومتابعة الجاهزية الميدانية للمرافق الصحية خلال فترة العيد تعزيزا لأمن المجتمع الصحي وطمأنينته.
ودعا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والعافية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. (النهاية)

م ر ف / ط م ا


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