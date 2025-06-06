أهل الكويت يحيون شعيرة ذبح الأضاحي تقربا الى الله وتخفيفا للأعباء على الفقراء

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أهل الكويت يحيون شعيرة ذبح الأضاحي تقربا الى الله وتخفيفا للأعباء على الفقراء
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مرفت عبدالدايم (حدث مصور)
الكويت - 6 - 6 (كونا) -- مع حلول عيد الأضحى المبارك يبدأ أهل الكويت والمقيمون على أرضها في الاقبال على شعيرة ذبح الأضاحي تقربا الى الله تعالى وتخفيفا للأعباء على الفقراء.
ويتوجه أهل الكويت بهذه المناسبة في يوم النحر وأيام التشريق إلى المسالخ المركزية التي أعلنت جاهزيتها وتوفيرها لكل الإمكانات المتاحة وتطبيقها لكافة اشتراطات الصحة العامة.
ويحرص المضحي على أن تكون الأضحية سليمة متوافقة مع المواصفات الشرعية من حيث السن والوزن وأن تكون سليمة من العيوب لتعظيم شعائر الله تعالى والتقرب إليه من خلال توزيع لحومها ما يسهم في إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الفقراء والمحتاجين ويجعل من عيد الأضحى فرصة للتكافل الاجتماعي ونشر المحبة بين الناس. (النهاية)
م ر ف / ط م ا
الكويت - 6 - 6 (كونا) -- مع حلول عيد الأضحى المبارك يبدأ أهل الكويت والمقيمون على أرضها في الاقبال على شعيرة ذبح الأضاحي تقربا الى الله تعالى وتخفيفا للأعباء على الفقراء.
ويتوجه أهل الكويت بهذه المناسبة في يوم النحر وأيام التشريق إلى المسالخ المركزية التي أعلنت جاهزيتها وتوفيرها لكل الإمكانات المتاحة وتطبيقها لكافة اشتراطات الصحة العامة.
ويحرص المضحي على أن تكون الأضحية سليمة متوافقة مع المواصفات الشرعية من حيث السن والوزن وأن تكون سليمة من العيوب لتعظيم شعائر الله تعالى والتقرب إليه من خلال توزيع لحومها ما يسهم في إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الفقراء والمحتاجين ويجعل من عيد الأضحى فرصة للتكافل الاجتماعي ونشر المحبة بين الناس. (النهاية)
م ر ف / ط م ا
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