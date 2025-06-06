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أهل الكويت يحيون شعيرة ذبح الأضاحي تقربا الى الله وتخفيفا للأعباء على الفقراء

أهل الكويت يحيون شعيرة ذبح الأضاحي تقربا الى الله وتخفيفا للأعباء على الفقراء

2025-06-06 04:16:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مرفت عبدالدايم (حدث مصور)
الكويت - 6 - 6 (كونا) -- مع حلول عيد الأضحى المبارك يبدأ أهل الكويت والمقيمون على أرضها في الاقبال على شعيرة ذبح الأضاحي تقربا الى الله تعالى وتخفيفا للأعباء على الفقراء.
ويتوجه أهل الكويت بهذه المناسبة في يوم النحر وأيام التشريق إلى المسالخ المركزية التي أعلنت جاهزيتها وتوفيرها لكل الإمكانات المتاحة وتطبيقها لكافة اشتراطات الصحة العامة.
ويحرص المضحي على أن تكون الأضحية سليمة متوافقة مع المواصفات الشرعية من حيث السن والوزن وأن تكون سليمة من العيوب لتعظيم شعائر الله تعالى والتقرب إليه من خلال توزيع لحومها ما يسهم في إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الفقراء والمحتاجين ويجعل من عيد الأضحى فرصة للتكافل الاجتماعي ونشر المحبة بين الناس. (النهاية)

م ر ف / ط م ا


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