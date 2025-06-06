سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

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سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه رعاه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.
وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره لسموه على هذه البادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة ومقدرا هذا التواصل الاخوي وقد حمله سموه رعاه الله خلال الاتصال تحياته للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مبتهلا إلى الباري العلي القدير أن يديم عليهما تمام الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ونماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. (النهاية)
ط م ا
وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره لسموه على هذه البادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة ومقدرا هذا التواصل الاخوي وقد حمله سموه رعاه الله خلال الاتصال تحياته للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مبتهلا إلى الباري العلي القدير أن يديم عليهما تمام الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ونماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. (النهاية)
ط م ا
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