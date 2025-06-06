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سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

2025-06-06 04:16:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 6 (كونا) -- تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه رعاه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.
وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره لسموه على هذه البادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة ومقدرا هذا التواصل الاخوي وقد حمله سموه رعاه الله خلال الاتصال تحياته للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مبتهلا إلى الباري العلي القدير أن يديم عليهما تمام الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ونماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. (النهاية)

ط م ا


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