وزير الإعلام ثمن جهود العاملين في الوزرارة وما يقدمونه من عمل رائد يعكس الوجه المشرق للكويت

وزير الإعلام ثمن جهود العاملين في الوزرارة وما يقدمونه من عمل رائد يعكس الوجه المشرق للكويت
رفع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال الوزير المطيري في تصريح ل(كونا) اليوم الجمعة خلال زيارته العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة إن أبناء وزارة الإعلام يواصلون أداء رسالتهم الإعلامية بكل تفان وإخلاص حتى في أيام الأعياد مباركا لهم جميعا بعيد الأضحى المبارك.
وأضاف "إن وجودكم في مواقع العمل خلال هذه المناسبة الجليلة هو دليل على وعيكم الكبير بأهمية رسالتكم ومسؤوليتكم الوطنية في إيصال الكلمة الصادقة والصورة الأمينة ونقل أجواء العيد وفرحة المواطنين والمقيمين بكل مهنية وتميز".
وثمن الوزير المطيري جهود العاملين على ما يقدمونه من عمل إعلامي رائد يعكس الوجه المشرق لدولة الكويت ويعزز من حضورها الإعلامي، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الكويت وأهلها والأمة الإسلامية والعالم أجمع بكل الخير واليمن والبركات.ورافق الوزير المطيري في هذه الجولة وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن إلى جانب عدد من القياديين بالوزارة حيث جرى الاطلاع على سير العمل في مختلف القطاعات الإعلامية تأكيدا على التزام الوزارة بدعم كوادرها والارتقاء بمستوى العمل الإعلامي الوطني.
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