وزير الإعلام ثمن جهود العاملين في الوزرارة وما يقدمونه من عمل رائد يعكس الوجه المشرق للكويت

رفع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الوزير المطيري في تصريح ل(كونا) اليوم الجمعة خلال زيارته العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة إن أبناء وزارة الإعلام يواصلون أداء رسالتهم الإعلامية بكل تفان وإخلاص حتى في أيام الأعياد مباركا لهم جميعا بعيد الأضحى المبارك.

وأضاف "إن وجودكم في مواقع العمل خلال هذه المناسبة الجليلة هو دليل على وعيكم الكبير بأهمية رسالتكم ومسؤوليتكم الوطنية في إيصال الكلمة الصادقة والصورة الأمينة ونقل أجواء العيد وفرحة المواطنين والمقيمين بكل مهنية وتميز".

وثمن الوزير المطيري جهود العاملين على ما يقدمونه من عمل إعلامي رائد يعكس الوجه المشرق لدولة الكويت ويعزز من حضورها الإعلامي، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الكويت وأهلها والأمة الإسلامية والعالم أجمع بكل الخير واليمن والبركات.

ورافق الوزير المطيري في هذه الجولة وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن إلى جانب عدد من القياديين بالوزارة حيث جرى الاطلاع على سير العمل في مختلف القطاعات الإعلامية تأكيدا على التزام الوزارة بدعم كوادرها والارتقاء بمستوى العمل الإعلامي الوطني.