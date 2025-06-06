وزير الصحة هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

رفع وزير الصحة د. أحمد العوضي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالـد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عزّ وجل أن يعيده على وطننا العزيز بالخير واليُمن والبركات، وعلى قيادتنا الحكيمة بدوام التوفيق والسداد، وعلى الشعب الكويتي الكريم بمزيد من التماسك والازدهار.

كما عبّر عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة إلى الشعب الكويتي الأبي، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، داعياً الله أن يعيدها على الجميع بالأمن والإيمان والسلام والاستقرار، وأن يتقبّل من الحجاج حجّهم وسعيهم، ويجعل أيام العيد مواسم خير ورحمة وتواصل.

وأكد وزير الصحة في هذه المناسبة العطرة حرص الوزارة على مواصلة جهودها في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، ومتابعة الجاهزية الميدانية للمرافق الصحية خلال فترة العيد، تعزيزاً لأمن المجتمع الصحي وطمأنينته.

واختتم تصريحه داعياً الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والعافية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير ، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.