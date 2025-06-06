  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الصحة هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

وزير الصحة هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

2025-06-06 04:14:51
(MENAFN- Al-Anbaa)

رفع وزير الصحة د. أحمد العوضي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالـد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عزّ وجل أن يعيده على وطننا العزيز بالخير واليُمن والبركات، وعلى قيادتنا الحكيمة بدوام التوفيق والسداد، وعلى الشعب الكويتي الكريم بمزيد من التماسك والازدهار.

كما عبّر عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة إلى الشعب الكويتي الأبي، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، داعياً الله أن يعيدها على الجميع بالأمن والإيمان والسلام والاستقرار، وأن يتقبّل من الحجاج حجّهم وسعيهم، ويجعل أيام العيد مواسم خير ورحمة وتواصل.

وأكد وزير الصحة في هذه المناسبة العطرة حرص الوزارة على مواصلة جهودها في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، ومتابعة الجاهزية الميدانية للمرافق الصحية خلال فترة العيد، تعزيزاً لأمن المجتمع الصحي وطمأنينته.

واختتم تصريحه داعياً الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والعافية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير ، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

MENAFN06062025000130011022ID1109644466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث