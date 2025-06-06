جموع المصلين أدوا صلاة عيد الأضحى في المساجد والمصليات

جموع المصلين أدوا صلاة عيد الأضحى في المساجد والمصليات
محمد راتب
أدى عدد كبير من المواطنين والمقيمين صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد و المصليات ال ٥٧ المجهزة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وبتنظيم مشترك مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقوة الإطفاء العام والمتطوعون.
وشهدت المواقع المخصصة للصلاة توافد جموع المصلين وسط أجواء إيمانية وتنظيم محكم يهدف إلى ضمان سلامة الجميع وتيسير أداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.
و دعا الخطباء الى التسامح والتخلق بأخلاق الاسلام وبالفرح وبالسرور والدعوة الى التضحية افضل النسك في هذه الايام.وشهدت صلاة العيد تعاونا مشتركا مع الجهات المعنية لتسيير امور المصلين والاستعداد لأي طارئ.
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