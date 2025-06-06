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جموع المصلين أدوا صلاة عيد الأضحى في المساجد والمصليات

جموع المصلين أدوا صلاة عيد الأضحى في المساجد والمصليات

2025-06-06 04:14:50
(MENAFN- Al-Anbaa)

محمد راتب
أدى عدد كبير من المواطنين والمقيمين صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد و المصليات ال ٥٧ المجهزة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وبتنظيم مشترك مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقوة الإطفاء العام والمتطوعون.

وشهدت المواقع المخصصة للصلاة توافد جموع المصلين وسط أجواء إيمانية وتنظيم محكم يهدف إلى ضمان سلامة الجميع وتيسير أداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

و دعا الخطباء الى التسامح والتخلق بأخلاق الاسلام وبالفرح وبالسرور والدعوة الى التضحية افضل النسك في هذه الايام.

وشهدت صلاة العيد تعاونا مشتركا مع الجهات المعنية لتسيير امور المصلين والاستعداد لأي طارئ.

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