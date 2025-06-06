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وزيرة الأشغال هنأت القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وزيرة الأشغال هنأت القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2025-06-06 04:14:50
(MENAFN- Al-Anbaa)

تقدمت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان اليوم الجمعة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

وقالت الوزيرة المشعان في تصريح ل (كونا) بهذه المناسبة "أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الاشغال العامة والجهات الحكومية التابعة لي ان ارفع الى مقام صاحب السمو الامير الشيخ مشعل الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ احمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أسمى مشاعر التهنئة واصدق الامنيات بمناسبة عيد الاضحى المبارك ".

ودعت الوزيرة المشعان الباري عز وجل ان يمتع صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، بموفور الصحة وتمام العافية وان يديم على دولة الكويت وشعبها الكريم نعمة الامن والامان ويحقق لوطننا العزيز المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير ،حفظه الله ورعاه.

MENAFN06062025000130011022ID1109644464

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