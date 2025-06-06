وزيرة الأشغال هنأت القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وزيرة الأشغال هنأت القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
تقدمت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان اليوم الجمعة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك .
وقالت الوزيرة المشعان في تصريح ل (كونا) بهذه المناسبة "أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الاشغال العامة والجهات الحكومية التابعة لي ان ارفع الى مقام صاحب السمو الامير الشيخ مشعل الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ احمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أسمى مشاعر التهنئة واصدق الامنيات بمناسبة عيد الاضحى المبارك ".ودعت الوزيرة المشعان الباري عز وجل ان يمتع صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، بموفور الصحة وتمام العافية وان يديم على دولة الكويت وشعبها الكريم نعمة الامن والامان ويحقق لوطننا العزيز المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير ،حفظه الله ورعاه.
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